El impresionante socavón que se abrió debajo de la autopista Medellín - Bogotá

Los vecinos y usuarios de la autopista Medellín - Bogotá, a la altura de Cocorná, temen que a la carretera le llegue el mismo destino que la vía al Llano, pues este fin de semana apareció un socavón debajo de la vía que amenaza un cierre total de esta.

El daño se registró a la altura del municipio de Cocorná, en el sector conocido como El Recreo. Allí, el pasado 7 de junio, una tractomula quedó varada tras quedarse hundida en el pavimento y ahora,

un enorme hueco, del tamaño de una persona dejó una delgada capa de asfalto.

De acuerdo con información de la comunidad, en este punto hay una cuneta que canaliza un arroyo subterráneo, pero durante la temporada invernal el paso del agua quedó bloqueado por la caída de material, situación que desencadenó en la oquedad.

Edison Gómez, secretario de Cultura y Educación y encargado de Turismo del municipio, agregó que esta emergencia también se habría dado por falta de mantenimiento en esa obra transversal a la vía o cuneta.

“A pesar de los diferentes llamados de la comunidad y la Alcaldía, no hemos recibido ningún reporte oficial por parte de Invias, encargada de la carretera, de sí se va a intervenir o no. Además, este socavón no es el único problema de la vía, hay más huecos y deterioro, lo que ha generado bastantes accidentes”, señaló el funcionario.

Hoy hay paso un carril por esta vía, una situación que según transportadores y comerciantes de la zona, ya está generando afectaciones, en especial al turismo, la principal actividad comercial del municipio y la subregión, pues los visitantes evitan movilizarse por esta por las restricciones.

