Blu Radio  / Félix Rodrígez

Félix Rodrígez

  • Felix León Martínez.png
    Felix León Martínez, director del Adres.
    Blu Radio.
    Caribe

    “Siguen siendo irregulares”: Adres a EPS por errores en facturaciones con pacientes fallecidos

    Felix León afirma que cifras de ADRES y EPS no coinciden, porque estos registraron en el sistema la fecha en que expidieron facturas por la atención a los pacientes que murieron, y no en la que se les prestaron los servicios, lo que sería una irregularidad.

  • 25332_Raúl Castro - Barack Obama. Foto: AFP
    Raúl Castro - Barack Obama. Foto: AFP
    Fútbol

    Raúl Castro se está burlando de EEUU: Félix Rodríguez, exagente de CIA

    El exagente de la CIA Félix Ismael Rodríguez explicó en BLU Radio que significa para él la visita del presidente Barack Obama a Cuba y el intento de restablecer las relaciones entre ambos países.

