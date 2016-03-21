Blu Radio Félix Rodrígez
“Siguen siendo irregulares”: Adres a EPS por errores en facturaciones con pacientes fallecidos
Felix León afirma que cifras de ADRES y EPS no coinciden, porque estos registraron en el sistema la fecha en que expidieron facturas por la atención a los pacientes que murieron, y no en la que se les prestaron los servicios, lo que sería una irregularidad.
Raúl Castro se está burlando de EEUU: Félix Rodríguez, exagente de CIA
El exagente de la CIA Félix Ismael Rodríguez explicó en BLU Radio que significa para él la visita del presidente Barack Obama a Cuba y el intento de restablecer las relaciones entre ambos países.