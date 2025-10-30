“Siguen siendo irregulares”: Adres a EPS por errores en facturaciones con pacientes fallecidos

El pasado 28 de octubre el Adres emitió un informe en el que reportaba que entre el 2018 y 2023 se registraron más de 471.000 personas fallecidas que habrían recibido servicios médicos posteriores a su muerte. Dichos servicios suman $2,3 billones, lo que generó una reacción inmediata de las EPS quienes salieron a aclarar que la información no correspondía a la realidad.

Básicamente, lo que explicaron las Entidades Promotoras de Salud a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), fue que las cifras cruzadas entre las dos instituciones no coincide porque estos registraron en el sistema nacional la fecha en que expidieron las facturas por la atención prestada a los pacientes, y no en la que se prestaron los servicios.

Para el director del Adres, Félix León Martínez, estas explicaciones de igual forma evidencian irregularidades en el manejo de la información que ameritan ser revisadas.

“En este punto es una irregularidad absoluta en los sistemas de información de las EPS. Las EPS reciben billones para tener sistemas de información poderosos de administración y no están cumpliendo sus obligaciones. Es decir, de tener una administración, unos sistemas de información eficientes y han tomado decisiones de cambiar los registros asistenciales del país sin ninguna autoridad”, precisó el director del Adres.

León insistió en que una de las labores importantes que tiene el Adres tiene que ver con la capacidad de analizar la información del sistema y del gasto de salud, por lo que se ha desarrollado una unidad de analítica llena de matemáticos, ingenieros de sistemas y otros profesionales, que permiten analizar qué pasa con el gasto de salud del país.

Justamente en el cruce de las bases de datos de servicios con la de afiliados, dice el director del Adre que se detectó el error con la lista de personas fallecidas según el reporte de Las EPS.