En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Alias 'Araña'
Racionamiento de gas
Papa en Francia
Reunión Xi Jinping Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Francesco Totti

Francesco Totti

Francesco Totti en un entrenamiento en la Roma.
Fútbol

Totti, ¿cerca de volver del retiro? La leyenda de la Roma revela qué club lo habría buscado

Francesco Totti y Lionel Messi.jpg
Fútbol

¿Fue suerte? Francesco Totti habla del éxito de Lionel Messi y molesta a sus fans

Totti marcó golazo en un partido amateur
Fútbol

Totti, 47 años de pura clase: reviva golazos en el fútbol aficionado

TTESP.jpg
Sociedad

Francesco Totti e Ilary Blasi se separan después de 20 años: "Aunque es doloroso, no es evitable"

Andrea Bocelli Foto AFP.jpg
Deportes

Video: Andrea Bocelli se robó el show con impecable presentación en la ceremonia de Eurocopa

284947_Francesco Totti se retira de AS Roma - Foto: AFP
Deportes

Adiós ‘Capitano’: Reviva los mejores goles de Francesco Totti con AS Roma

280813_BLU Radio. Francesco Totti. Foto: AFP
Fútbol

¡El adiós de un grande! Totti anuncia la fecha de su retiro

280813_BLU Radio. Francesco Totti. Foto: AFP
Deportes

Totti dio lección de cómo anotar un golazo de volea a los juveniles del AS Roma

229948_Foto: Captura video YouTube
Deportes

Video: Impresionante asistencia de Francesco Totti en partido amistoso

tmp_1599671455372.jpg
Deportes

Videos: Grandes estrellas del fútbol cuando eran jóvenes

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad