Adiós a Miguel Uribe
Atentado a representante Triana
Caso Álvaro Uribe

Juegos Mundiales

Juegos Mundiales

  • Juegos Mundiales 2025.jpg
    Juegos Mundiales 2025
    Foto: Caracol Televisión
    Entretenimiento

    Colombia se conecta con los Juegos Mundiales 2025, por primera vez, a través de Ditu

    Del 7 al 17 de agosto, los usuarios tendrán acceso exclusivo a este evento multideportivo que reunirá a más de 5.000 atletas en 34 deportes y 60 disciplinas, desde la ciudad de Chengdu, en China.

  • 373206_tarjeta_roja._foto_afp.jpeg
    Tarjeta roja
    Foto: AFP
    Deportes

    Se cumplen 60 años del partido más violento en la historia de los mundiales

    El campo fue casi una batalla campal. Allí hubo al menos un gancho de izquierda, una nariz rota y dos expulsiones.

  • 325627_BLU Radio // Trofeo Copa del Mundo // Foto: AFP
    BLU Radio // Trofeo Copa del Mundo // Foto: AFP
    ODD ANDERSEN/AFP
    Fútbol

    ¿Dónde se va a jugar el Mundial de Fútbol 2026?

    La Fifa ya dispuso dónde se disputará el certamen mundial que por primera vez tendrá 48 equipos.

  • 336877_BLU Radio // Óscar Washington Tabárez // AFP
    BLU Radio // Óscar Washington Tabárez // AFP
    Deportes

    Tabárez no sabe qué pasará con las Eliminatorias por aumento de casos de COVID-19

    El entrenador de la selección de Uruguay dijo que, desde su punto de vista, la situación se está agravando y puso el ejemplo del Palmeiras, que en este momento tiene 17 casos positivos de coronavirus.

  • 336759_BLU Radio // Marta da Silva // AFP
    BLU Radio // Marta da Silva // AFP
    Deportes

    Marta da Silva rompió el récord de más goles hechos en los mundiales de fútbol

    La brasileña destronó al alemán Mirsoslav Klose, quien tenía 16 goles en torneos mundialistas.

  • 306598_Foto: AFP
    Foto: AFP
    Fútbol

    Trampa de Platini en el Mundial de 1998 favoreció a Francia y Brasil

    Así lo reconoció el entonces copresidente del comité de organización de la Copa del Mundo.

  • 299001_BLU Radio. Fabriana Arias / Foto: AFP
    BLU Radio. Fabriana Arias / Foto: AFP
    Deportes

    Fabriana Arias pasó por el jacuzzi de El Camerino

    La 13 veces campeona mundial de patinaje mostró su lado más humano.