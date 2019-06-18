Blu Radio Juegos Mundiales
Juegos Mundiales
Colombia se conecta con los Juegos Mundiales 2025, por primera vez, a través de Ditu
Del 7 al 17 de agosto, los usuarios tendrán acceso exclusivo a este evento multideportivo que reunirá a más de 5.000 atletas en 34 deportes y 60 disciplinas, desde la ciudad de Chengdu, en China.
Se cumplen 60 años del partido más violento en la historia de los mundiales
El campo fue casi una batalla campal. Allí hubo al menos un gancho de izquierda, una nariz rota y dos expulsiones.
¿Dónde se va a jugar el Mundial de Fútbol 2026?
La Fifa ya dispuso dónde se disputará el certamen mundial que por primera vez tendrá 48 equipos.
Tabárez no sabe qué pasará con las Eliminatorias por aumento de casos de COVID-19
El entrenador de la selección de Uruguay dijo que, desde su punto de vista, la situación se está agravando y puso el ejemplo del Palmeiras, que en este momento tiene 17 casos positivos de coronavirus.
Marta da Silva rompió el récord de más goles hechos en los mundiales de fútbol
La brasileña destronó al alemán Mirsoslav Klose, quien tenía 16 goles en torneos mundialistas.
Trampa de Platini en el Mundial de 1998 favoreció a Francia y Brasil
Así lo reconoció el entonces copresidente del comité de organización de la Copa del Mundo.
Fabriana Arias pasó por el jacuzzi de El Camerino
La 13 veces campeona mundial de patinaje mostró su lado más humano.