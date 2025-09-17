Blu Radio Las libertadoras de Colombia
Las libertadoras de Colombia
-
Detrás de micrófonos
En conmemoración a 200 años de historia, esta vez, se tuvo en cuenta un personaje fundamental que no ha sido lo suficientemente contado: las mujeres. Fue así como recorrimos las memorias de miles de mujeres que dieron su vida por la libertad. Mujeres que, a pesar de ser recluidas por las normativas de la época, alzaron su voz: educaron, escribieron y trabajaron por la construcción de un país que sigue en deuda con ellas.
-
Mujeres líderes
En este nuevo capítulo de Libertadoras se hablará de las mujeres que desde finales del siglo XX y la transición al siglo XXI han sido líderes desde diferentes frentes como la cultura, el deporte o la ciencia. De igual forma, y tal vez como una antítesis, se abarcará el tema de la violencia de género y tomando como referente ciertos casos, como el de Rosa Elvira Celis, que marcaron un antes y un después con respecto a los feminicidios en Colombia.
-
Mujeres para un país más equitativo (Segunda parte)
Las mujeres siempre lucharon por sus derechos. Lo hicieron cuando ese término aún no existía y lo hicieron después cuando se estableció, pero no las incluía del todo a ellas. Sin embargo, hoy, son más las luchas que se han ganado y muchos más los debates que aún quedan por dar. Las mujeres se han sobrepuesto a abusos, censura y represión y por eso hoy en Libertadoras, recordamos sus luchas.
-
Mujeres para un país más equitativo (Primera parte)
El mundo le daba forma al nuevo orden político después de la Segunda Guerra, la Carta de Naciones Unidas había surgido para garantizar los derechos de la familia humana, y desde Colombia esa brega incluía las garantías de las mujeres. Es así como el 1 de diciembre de 1957, en desarrollo del plebiscito que le dio vida al Frente Nacional, las mujeres votaron por primera vez con una participación del 42%. Por su parte, Esmeralda Arboleda y Josefina Valencia fueron las primeras en ser elegidas dentro de la escena política que hasta ese momento había sido solo masculina.
-
Mujeres del arte y la política
Entrado el siglo XX las mujeres empezaron a conquistar nuevos campos. Escenarios artísticos y de la vida pública en los que tal vez ya habían participado, pero de forma oculta. Es así como figuras clave como la escritora y política María Cano o la artista Débora Arango marcaron un hito en la historia de Colombia.
-
Mujeres educando a un país
Los años 30 fueron determinantes para los derechos sociales y laborales, lo mismo que para las primeras conquistas femeninas. Un ejemplo de ello fue Ofelia Uribe de Acosta, que se convirtió en una voz ejemplar en medio de movimientos feministas que no bajaron la guardia en su lucha por los derechos político. En septiembre de 1932 los centros femeninos organizaron una marcha en Bogotá con cerca de 10.000 mujeres exigiendo soberanía.
-
La regeneración
El 8 de abril de 1880, el cartagenero Rafael Núñez, tomó su cargo como presidente de los Estados Unidos de Colombia. Su primer gobierno llegó hasta el 1 de abril de 1882. Fue un mandatario que llegó a romper los estereotipos y las más fuertes represiones de la sociedad conservadora regida por la iglesia. Uno de los cambios, tal vez el más impactante para esa época, fue su relación con Soledad Román quien nunca fue aceptada por ser el segundo matrimonio de Núñez.
-
El radicalismo liberal
En tiempos de restricción en temas de derechos para las mujeres, nace Soledad Acosta de Samper. Catalogada por muchos como la escritora colombiana más importante del silgo XIX. Su obra se concretó en 48 narraciones breves y 21 novelas. Poco a poco su voz cobró importancia nacional y hoy es recordada por alzar la voz en nombre de muchas mujeres que fueron silenciadas.
-
Tiempos de revolución social
Tras una intensa secuencia de sucesos históricos que impactaron al mundo con revoluciones y reformas legales en los años 50 del siglo XIX, en Colombia también surgieron cambios que marcaron la historia del país, el más trascendente hasta el momento: la abolición de la esclavitud gracias a una ley del 21 de mayo de 1851. Mujeres negras como Wiwa y Orika, mujer e hija de Benkos Biohó, Polonia de San Basilio de Palenqueo o Agustina de Tadó (Chocó), son solo algunas de las mujeres que dejaron memorias libertarias. Ellas lucharon doblemente por ser libres pues pelearon por su libertad como esclavas y por su emancipación como mujeres.
-
Coraje en público y privado
Josefa Acevedo de Gómez es conocida como la primera escritora de la República. Escribió consejos para las mujeres casadas y uno de los primeros tratados de economía doméstica que se conocieron en el país en su obra sintetiza lo que fueron los roles de la mujer en las complejidades de lo público y lo privado. Josefa Acevedo de Gómez luchó por el bienestar de las mujeres desde la escritura.