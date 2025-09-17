Blu Radio Literatura al margen
Literatura al margen
-
Todas somos aves migratorias: una conversación con Mariana Oliver
En el marco de la Fiesta del libro de Medellín hablamos con Mariana Oliver, la escritora mexicana que publicó en Colombia, bajo el sello de Tragaluz Editores, "Aves migratorias". Este libro de ensayos literarios es punzante y tierno y formula la pregunta original: ¿qué es una casa? Con esta charla grabada en vivo nos despedimos de la sexta temporada de Literatura al margen. Nuestras conversaciones de plantas, animales y secretos seguirán enraizando. Nos escuchamos pronto.
-
Tamara Tenenbaum y los órdenes de la memoria
Sobre el archivo, sobre el movimiento qué podemos decir. Qué podemos decir sobre una memoria en la que sólo quedan fragmentos de papeles desperdigados por todas partes, sobre cuerpos sin nombre y diarios ocultos. Tamara Tenenbaum se hace estas preguntas sin renunciar a la ficción en su más reciente libro "La última actriz", una historia sobre el teatro judío en Argentina y, en especial, sobre la frustración y la obsesión por un pasado que parece estancado en la memoria de un solo sobreviviente. En esta conversación Tenenbaum hace una defensa de la intimidad y de las causas que no llegan a ninguna parte.
-
Un jardín en el corazón de Diana Obando
Diana Obando nació en Bogotá, pero parece un animal de monte: medio esquiva, medio misteriosa. Su trabajo literario es igual, lleno de palabras que parecen traídas de escrituras sagradas. La literatura de Obando no pretende llegar como una flecha a un punto rojo, sino que parece una serpiente con alas revoloteando en lugares que no parecen reales, entonces cuando una la lee parece que me cubriera un manto precioso y oscuro donde los sentidos afloran en la piel y donde la belleza es de otra sustancia. En esta conversación con Obando hablamos de plantas y de armas romas que no hieren sino que unen. Ojalá esta charla les lleve a jardines nuevos.
-
Federico Falco, el pueblo y el sol que nunca cambia
Federico Falco es un escritor argentino del que se ha escrito mucho… considerado como una de las figuras más importantes de la literatura contemporánea latinoamericana, Falco se ha destacado por ser un cuentista ejemplar. Sencillo y cauto. Mortal. Sus textos, de una sutileza catastrófica, son siempre sobre la cotidianidad de la pérdida o del amor. Por eso uno lo lee y relee tantas veces hasta convencerse que en ese lenguaje que habitamos todo ocurre la genialidad.
-
El sonido de una planta al crecer
El escritor antioqueño Efrén Giraldo escribió en medio de la pandemia "Sumario de plantas oficiosas: un ensayo sobre la memoria de la flora", este libro ganador del Premio de no ficción Latinoamérica independiente no puede atribuirse a un solo género literario porque está enraizado entre el ensayo literario y la poesía. En medio de las palabras de Giraldo crece un árbol y muere una flor y con esos sucesos nuestra humanidad parece retada y, al mismo tiempo, sublevada.
-
Editar y vegetar: abrirle paso a las palabras por Catalina González
Muchas veces olvidamos que los editores son esas manos escondidas que controlan los movimientos de los libros y, al mismo tiempo, su pausa. Por eso esta conversación es importante. En este episodio de Literatura al margen hablé con Catalina González, la editora de Luna libros quien ha tratado la literatura como un estado de reflexión. Catalina nos habla de su llegada a la edición y de su complejo deseo por las palabras que siempre parecen esquivas, pero al final terminan anidando en su pecho.
-
Luis Miguel Rivas y la poética de la amistad
Leer a Luis Miguel Rivas es muy similar a comerse una trufita de chocolate, uno sabe que le espera algo en lo que el placer será el protagonista, pero no sabe en qué mordisco sucederá. La literatura de Rivas, atravesada por el lenguaje del barrio, de Medellín, tiene la consideración de un narrador que pese a que no lo ve todo, siempre está abierto para el lector. No es un espejo, sin embargo. Una ciudad que parece estancada en el tiempo y que escupe los últimos resquicios donde habita la ternura, la amistad y la belleza. En esta conversación con Luis Miguel, él en Buenos Aires y yo en Bogotá, hablamos sobre la poesía y el amor; acerca de esa fuerza demoledora que es la de escribir y sobre todo, sobre los amigos.
-
Lina Meruane: la patria es un cuerpo monstruoso
Esta conversación trata sobre los cuerpos que, atravesados por la derrota, surgen de otras formas y en otros lugares. Lina Meruane, lúcida e implacable, cuenta cómo ha sido navegar en la literatura sin miedo a seguir siendo quien es y seguir creyendo en lo que cree. Sobre Meruane se ha dicho mucho, considerada como una de las autoras latinoamericanas más relevantes de la actualidad, la chilena se ha convertido en una lectura casi que obligada en temas de cuerpo, enfermedad y migración. La chilena también hurga de forma casi que literal en la intimidad de la conciencia durante la enfermedad.
-
Andrea Cote, el desastre y la belleza
La poesía de Andrea Cote está íntimamente relacionada con el desastre y la belleza, sus versos siempre son balas de plata para el corazón de un vampiro. Pareciera que la poeta nacida en Barrancabermeja tuviera siempre en sus manos una ballesta preparada. Y, sin embargo, no hay temor cuando se emprende la lectura de su trabajo, al contrario, hay un deseo que asecha al doblar la página. En este episodio de Literatura al margen, Andrea habla de sus temas favoritos y de la poesía… la poesía que es la respuesta a todos los porqués.
-
Fabio Rubiano y la necesidad del drama
En la casa del Teatro Petra hablamos con Fabio Rubiano para inaugurar esta sexta temporada de Literatura al Margen. En la conversación, Rubiano hizo una defensa por el drama como género teatral y como puente para conectarse con los espectadores. Con público en vivo y mucha emoción, este episodio nos muestra el interior de uno de los dramaturgos más importantes de Colombia y sus recuerdos principales.