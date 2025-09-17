Máster Class

Poco a poco y sin darnos cuenta, hemos llegado al siglo XX en la línea de tiempo de la historia de la música culta. Es por esta pequeña razón que vamos a realizar en nuestra clase de hoy una pequeña introducción a lo que es este siglo musicalmente hablando. La música culta del siglo XX occidental se caracteriza por su pluralismo estilístico, su experimentación con nuevas técnicas y sonidos, y su búsqueda constante por expandir los límites de la música.