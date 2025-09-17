Blu Radio Máster Class
Máster Class
-
Maurice Ravel: el alquimista musical (Parte I)
En esta nueva clase hablaremos de uno de los compositores más importantes de música clásica en el siglo XX, Maurice Ravel, quien fue conocido por su habilidad para crear texturas sonoras ricas y complejas. Su música es a menudo descrita como impresionista, aunque él mismo se resistía a esa etiqueta.
-
El legado de Serguéi Rajmáninov, versión electrónica
Hace 80 años murió Serguéi Rajmáninov uno de los últimos grandes compositores posrománticos europeos y considerado uno de los pianistas más influyentes del siglo XX. Pese a que mucho se ha dicho de este genio musical, en la clase de hoy queremos contarles sobre como su música trascendió el ámbito clásico y académico y transformó géneros como la electrónica.
-
Introducción a la música del siglo XX
Poco a poco y sin darnos cuenta, hemos llegado al siglo XX en la línea de tiempo de la historia de la música culta. Es por esta pequeña razón que vamos a realizar en nuestra clase de hoy una pequeña introducción a lo que es este siglo musicalmente hablando. La música culta del siglo XX occidental se caracteriza por su pluralismo estilístico, su experimentación con nuevas técnicas y sonidos, y su búsqueda constante por expandir los límites de la música.
-
Franz Schmidt: el desterrado de las salas musicales (Parte I)
En esta nueva entrega de Master Class con Omar Ospina conoceremos la historia de un musico poco escuchado, pues sus decisiones hicieron que la historia le cobrara un duro precio. Esta es la primera parte de Franz Schmidt, el desterrado de las salas musicales.
-
Gustav Holst: el curioso musical (Parte II)
En esta nueva clase junto a Omar Ospina podremos escuchar la historia tras una de las composiciones más famosas del siglo XX "Los planetas", y la vida de su creador.
-
-
-
-
Alexandre Scribiani: el padre de la música del futuro
La historia del compositor ruso Alexander Scriabin poseedor de un increíble don interpretativo y creativo es la protagonista de este nuevo episodio de #MásterClass con Omar Ospina. Escuche el episodio completo en nuestra página web o en su plataforma de streaming preferida.
-
Giacomo Puccini: el verdadero drama italiano
En este nuevo episodio, el invitado es Giacomo Puccini, uno de los máximos exponentes de todos los tiempos de la ópera. Aquí, conoceremos su historia y sus más grandes composiciones.