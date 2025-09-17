Blu Radio Ocre, de Alfonsina Storni
Ocre, de Alfonsina Storni
En la voz de Yolanda Arroyo y Gina Saraceni
Para finalizar este poemario coral en el que se convirtió 'Ocre', de Alfonsina Storni, las poetas Yolanda Arroyo y Gina Saraceni leen 'Ante un cuadro antiguo', 'Romance de la venganza', 'Rey devorante', 'El parque', 'Dolor', 'El tímido amante', 'Palabras de la virgen moderna' y 'Naturaleza mía'. Música: Diego Santamaría.
En la voz de Verónica Pérez Arango, María Alejandra Ríos, Lola Halfon y Laura Moreno
En este episodio del poemario sonoro 'Ocre', de Alfonsina Storni, escuchamos los poemas 'Versos a la memoria', 'Dejad dormir a Cristo', 'Ante un héroe de Iván Mestrovic', 'Una voz', 'Saludo al hombre', 'La palabra', 'Divertidas estancias a don Juan' y 'Epitafio para mi tumba'. Estos textos son recitados por Verónica Pérez Arango, María Alejandra Ríos, Lola Halfon y Laura Moreno. Música: Diego Santamaría.
En la voz de Camila Builes, Pola Gómez Codina y Iliana Pichardo
Camila Builes, Pola Gómez Codina y Iliana Pichardo leen los poemas 'Verso decorativo', 'Capricho', 'A un desconocido', 'Calma', 'Existo', 'Palabras a un habitante de marte', y 'La traición' del libro 'Ocre', de Alfonsina Storni. Música: Diego Santamaría.
En la voz de Marcia Mendieta, Laila Desmery y María del Mar Escobedo
Las poetas Marcia Mendieta, Laila Desmery y María del Mar Escobedo leen los poemas Inútil soy, Siglo mío, Femenina, Palabras a Delmira Agustini, Ternura, Los coros, ¿De qué me quejo? y Confesión, del libro 'Ocre', de Alfonsina Storni. Música: Diego Santamaría.
En la voz de Lina Botero, María Paz Guerrero y Andi Nachón
En este capítulo del poemario sonoro "Ocre", de Alfonsina Storni, escucharán a las escritoas Lina Botero, María Paz Guerrero y Andi Nachón leyendo los poemas: Cara copiada, Olvido, Encuentro, Palabras a Rubén Darío, Rueda, El engaño, Versos a la tristeza de Buenos Aires, y Una vez más.
En la voz de Natalia Soriano, Andrea Cote y Lucía Gagliardini
Las escritoras Natalia Soriano, Andrea Cote y Lucía Gagliardini leen "De mi padre se cuenta", "Duerme tranquilo", "La vía láctea", "Fiesta", "Indolencia", "Un recuerdo", "Camino a los Paredones" y "Odio" de "Ocre", de Alfonsina Storni. Música: Diego Santamaría
En la voz de Irene Vallejo, Diana Obando y Agustina Bazterrica
Las escritoras Irene Vallejo, Diana Obando y Agustina Bazterrica leen los primeros poemas de "Ocre", de Alfonsina Storni. Música: Diego Santamaría.
