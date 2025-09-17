En este episodio del poemario sonoro 'Ocre', de Alfonsina Storni, escuchamos los poemas 'Versos a la memoria', 'Dejad dormir a Cristo', 'Ante un héroe de Iván Mestrovic', 'Una voz', 'Saludo al hombre', 'La palabra', 'Divertidas estancias a don Juan' y 'Epitafio para mi tumba'. Estos textos son recitados por Verónica Pérez Arango, María Alejandra Ríos, Lola Halfon y Laura Moreno. Música: Diego Santamaría.