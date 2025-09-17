Blu Radio Radio Teatro HJCK
-
"El malentendido", de Albert Camus
En esta ocasión escucharemos 'El malentendido', del escritor francés Albert Camus, una obra llena de intriga ambientada en un albergue misterioso en el que suceden movimientos extraños y asesinatos planeados con astucia. Es interpretado por: Carmen de Lugo, Rosita Alonso, Miriam Mejía y Bernardo Romero Lozano.
-
"La gaviota", de Antón Chéjov
Esta vez escucharemos "La gaviota" de Antón Chéjov, una de las obras más emblemáticas del teatro moderno. Se caracteriza por su profundidad psicológica, su lenguaje naturalista y su crítica a las aspiraciones artísticas frustradas. Será interpretado por Carmen de Lugo, Rosita Alonso, Álvaro Sanfelix y Bernardo Romero Lozano.
-
"A puerta cerrada", de Jean-Paul Sartre
En esta ocasión escucharemos "A puerta cerrada" de Jean-Paul Sartre, una obra que explora la figura del infierno y plantea una idea única de la existencia humana. Este episodio será interpretado por Miryam Mejía, Carmen de Lugo, Álvaro San Félix y dirigido por Bernardo Romero Lozano.
-
"Yerma", de Federico García Lorca
En esta tercera temporada comenzaremos con una de las obras tradicionales rurales de Federico García Lorca, "Yerma". En esta historia la protagonista entra en un dilema moral por su deseo de ser madre y la relación con su marido. El episodio que escucharemos es interpretado por Carmen de Lugo, Rosita Alonso y Bernardo Romero Lozano.
-
"El principito", de Antoine de Saint-Exupéry 🌹
No se pierda el nuevo capítulo de #RadioteatroHJCK 🦊. En este episodio escucharemos la adaptación de una de las obras más queridas e indispensables de la literatura universal, “El Principito”, de Antoine de Saint-Exupéry.🌹La obra estará interpretada por Gloria Valencia de Castaño, Humberto Martinez Salcedo, Gonzalo Mallarino Botero, Carmen Delugo, Lucila Pereiro y Bernardo Romero Pereiro.
-
En Radioteatro: "Macbeth", de William Shakespeare
Hoy tenemos nuevo capítulo de Radioteatro HJCK 🎭. En este episodio escucharemos la adaptación de una de las obras más importantes de la literatura, el teatro y el cine, Macbeth de William Shakespeare. 📖 En esta ocasión Macbeth estará interpretada por Carmen de Lugo, Bernardo Romero Lozano, Miriam Mejía y Álvaro San Félix.
-
Radioteatro: "Bodas de sangre", de Federico García Lorca
En este episodio escucharemos una obra fundamental para la poesía universal, las “Bodas de Sangre” de Federico García Lorca. Esta obra, publicada en 1933, se basa en un hecho real ocurrido en la provincia de Almería, España, en 1928, conocido como el “Crimen de Níjar”. La interpretación estará a cargo de Rosita Alonso, Carmen Delugo y Bernardo Romero Lozano quien es también el director de la adaptación. 📻🎭
-
En Radioteatro: "La vida es sueño", de Pedro Calderón de la Barca
En este nuevo episodio de Radioteatro HJCK escucharemos “La vida es sueño” de Pedro Calderón de la Barca, una obra fundamental para la literatura y el teatro español. Esta adaptación está en manos de Bernardo Romero Lozano y escucharemos las voces de Rosita Alonso y Carmen Delugo. ❤️🔥📻📖
-
"El matrimonio", de Anton Chejov
"El matrimonio" es un relato de siete páginas de Anton Chejov. Fue publicado originalmente en ruso en el Diario de Petersburgo («Петербургская газета»), número 259, 21 de septiembre de 1887, p.3, utilizando el seudónimo de A. Chejonté. En esta interpretación usted escuchará las voces de Jaime John Gil, Adriana Montes, Héctor Rivas, Eugenia de Ramos, Oscar Álvarez. Adaptación, Víctor Muñoz Valencia; locución, Néstor Álvarez ; dirección, Jaime John Gil ; grabación y musicalización, Carlos Plata.
-
"Noche de reyes", de William Shakespeare
Noche de Reyes o La duodécima noche es una comedia en cinco actos de William Shakespeare, escrita probablemente entre 1599 y finales de 1601. El título en inglés se refiere a la duodécima noche, contando a partir de Nochebuena, que es la Noche de Reyes o Epifanía.