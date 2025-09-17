Radio Teatro HJCK

En este episodio escucharemos una obra fundamental para la poesía universal, las “Bodas de Sangre” de Federico García Lorca. Esta obra, publicada en 1933, se basa en un hecho real ocurrido en la provincia de Almería, España, en 1928, conocido como el “Crimen de Níjar”. La interpretación estará a cargo de Rosita Alonso, Carmen Delugo y Bernardo Romero Lozano quien es también el director de la adaptación. 📻🎭