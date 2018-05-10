En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Colombia, descertificada
Paro de conductores
Sentencia a Farc
Vía al Llano

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Romario

Romario

  • Luis Suárez, Zico y Romario.jpg
    Luis Suárez iguala a Zico y Romario //
    Fotos: AFP.
    Eliminatorias

    Luis Suárez igualó en esto a Romario y Zico tras goleada frente a Venezuela

    El delantero sorprendió a todos en la última fecha de Eliminatorias y un solo un partido fue suficiente para meterse para siempre en los libros de historia.

  • Romario regresará al fútbol profesional a sus 58 años.jpg
    Romario regresará al fútbol profesional a sus 58 años //
    Foto: AFP
    Fútbol

    Romário regresa al fútbol profesional tras 15 años de retiro: esta es la razón

    Romário recibirá incluso un salario mínimo, que se estipulará en el contrato y que devolverá como donación al America, según la prensa local.

  • 282176_BLU Radio. Estadio Brasil / Foto AFP
    BLU Radio. Estadio Brasil / Foto AFP
    VANDERLEI ALMEIDA/AFP
    Fútbol

    Escándalo en el fútbol ¿Cómo funciona el esquema de amaños que sacude a Brasil?

    La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) afirmó que no suspenderá el Brasileirao y que trabaja con la "FIFA y otras esferas internacionales para establecer un modelo estándar de investigación".

  • Pelé y Romario.jpg
    Pelé y Romario
    Foto: AFP
    Fútbol

    Pelé: el emotivo mensaje de recuperación que le envió Romario a O'Rei

    Pelé recibe cuidados relacionados con "disfunciones renales y cardíacas" en el Hospital Albert Eintein de Sao Paulo.

  • 277551_Foto de referencia: AFP
    Foto de referencia: AFP
    EVARISTO SA/AFP
    Mundo

    Romario, hospitalizado en Brasil por una cirugía de emergencia

    El exfutbolista fue campeón con la selección brasileña, goleador y mejor jugador del Mundial de Estados Unidos en 1994.

  • 371349_Lionel Messi // Foto: AFP
    Lionel Messi // Foto: AFP
    Fútbol

    El jugador que ahora llevará el 10 de Messi: Barcelona pone fin al misterio

    El 10 en Barcelona, antes que Messi, lo lucieron jugadores como Ronaldinho, Rivaldo y Romario.

  • Sergio Agüero Foto AFP.jpg
    Sergio Agüero /
    Foto AFP
    Deportes

    Agüero es un león en la jungla: Guardiola comparó al 'Kun' con Romario

    Agüero tiene el récord histórico de goles con el City, con 258 desde que llegó en 2011 procedente del Atlético de Madrid.

  • 305974_Foto: BLU Radio / Romario y Gabriel Jesús / AFP
    Foto: BLU Radio / Romario y Gabriel Jesús / AFP
    Fútbol

    Mucho sexo, la recomendación de Romario a Gabriel Jesús para que brille en el Mundial

    Las recomendaciones del exfutbolista, campeón del mundo en 1994, son importantes para los jugadores brasileros.

  • 277551_Foto de referencia: AFP
    Foto de referencia: AFP
    EVARISTO SA/AFP
    Fútbol

    Romário dio de qué hablar en redes sociales por cuenta de su extrema delgadez

    El exfutbolista brasileño sorprendió a sus seguidores en Instagram por su apariencia en las últimas fotos publicadas en la red social.

  • 26723_Foto: instagram @dadafavatto
    Foto: instagram @dadafavatto
    Fútbol

    Danielle Favatto, la sexy hija de Romario

    El astro brasileño se ha caracterizado por estar rodeado de bellas mujeres y las de su familia no son la excepción.

CARGAR MÁS

Publicidad