-
Luis Suárez igualó en esto a Romario y Zico tras goleada frente a Venezuela
El delantero sorprendió a todos en la última fecha de Eliminatorias y un solo un partido fue suficiente para meterse para siempre en los libros de historia.
-
Romário regresa al fútbol profesional tras 15 años de retiro: esta es la razón
Romário recibirá incluso un salario mínimo, que se estipulará en el contrato y que devolverá como donación al America, según la prensa local.
-
Escándalo en el fútbol ¿Cómo funciona el esquema de amaños que sacude a Brasil?
La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) afirmó que no suspenderá el Brasileirao y que trabaja con la "FIFA y otras esferas internacionales para establecer un modelo estándar de investigación".
-
Pelé: el emotivo mensaje de recuperación que le envió Romario a O'Rei
Pelé recibe cuidados relacionados con "disfunciones renales y cardíacas" en el Hospital Albert Eintein de Sao Paulo.
-
Romario, hospitalizado en Brasil por una cirugía de emergencia
El exfutbolista fue campeón con la selección brasileña, goleador y mejor jugador del Mundial de Estados Unidos en 1994.
-
El jugador que ahora llevará el 10 de Messi: Barcelona pone fin al misterio
El 10 en Barcelona, antes que Messi, lo lucieron jugadores como Ronaldinho, Rivaldo y Romario.
-
Agüero es un león en la jungla: Guardiola comparó al 'Kun' con Romario
Agüero tiene el récord histórico de goles con el City, con 258 desde que llegó en 2011 procedente del Atlético de Madrid.
-
Mucho sexo, la recomendación de Romario a Gabriel Jesús para que brille en el Mundial
Las recomendaciones del exfutbolista, campeón del mundo en 1994, son importantes para los jugadores brasileros.
-
Romário dio de qué hablar en redes sociales por cuenta de su extrema delgadez
El exfutbolista brasileño sorprendió a sus seguidores en Instagram por su apariencia en las últimas fotos publicadas en la red social.
-
Danielle Favatto, la sexy hija de Romario
El astro brasileño se ha caracterizado por estar rodeado de bellas mujeres y las de su familia no son la excepción.