Luis Suárez igualó en esto a Romario y Zico tras goleada frente a Venezuela

No para la emoción en los hinchas de la Selección Colombia tras la contundente goleada frente a Venezuela en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Pero en especial por lo sorprendidos que quedaron el impecable nivel del delantero Luis Suárez, que hizo cuatro goles en una sola noche.

Anotó al 42’, 50’, 59’ y 67, para meterse en la lista de goleadores de las Eliminatorias, pero a su vez para igualar a grandes futbolistas de la historia y quedar para siempre en los libros de historia, pues desde 2011 un jugador no hacía un póker y lo curioso fue que el último fue el delantero uruguayo Luis Suárez.

Luis Javier Suárez besa el escudo de la Selección Colombia Foto: AFP

Luis Suárez igualó en esto a Romario y Zico

En ese orden de ideas, el delantero colombiano igualó a dos leyendas del fútbol brasileño como Romario y Zico, quienes también han hecho un póker en Eliminatorias Sudamericanas, demostrando su gran nivel en la historia de este formato de clasificación a la Copa del Mundo.



Estos son todos los pókeres en Eliminatorias

Arthur Antunes Coimbra ‘Zico’ (BRA) en 1977 Antônio de Oliveira ‘Careca’ (BRA) en 1989 Iván Luis Zamorano (CHI) en 1997 (5 goles) Romário de Souza Faria (BRA) en 2000 Luis Suárez (URU) en 2011 Luis Suárez (COL) en 2025

“Contento, estaba esperando hace mucho tiempo esta oportunidad que se me ha dado y muy contento por la victoria de nuestra selección y, en lo individual, también muy feliz (…) Es un sueño, esperaba esta oportunidad, venía trabajando y supe aprovecharla. Colombia, lo venimos diciendo, hay que comenzar a creerle y tener al país unido. Tenemos selección para grandes cosas y ahora hay que prepararnos de la mejor manera para lo que se viene adelante”, dijo el delantero tras la goleada en diálogo con Gol Caracol por este hito para el equipo y, por supuesto, en lo personal.