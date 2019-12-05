En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Premio Nobel de Paz
Dina Boluarte
Nuevo ataque a Inpec
Acuerdo entre Israel y Hamás

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Teatro Colsubsidio

Teatro Colsubsidio

  • El Teatro Colsubsidio abrió sus puertas al Festival Internacional de Jazz 2025
    Teatro Colsubsidio
    Foto: Teatro Colsubsidio
    Entretenimiento

    El Teatro Colsubsidio abrió sus puertas al Festival Internacional de Jazz 2025

    El festival contó con la interpretación de grandes exponentes del jazz a nivel mundial y abrió el espacio para la presentación de nuevos artistas emergentes.

  • 350023_BLU Radio. Simplemente Navidad // Foto Intagram: misi_musicales
    BLU Radio. Simplemente Navidad // Foto Intagram: misi_musicales
    Sociedad

    Simplemente Navidad, obra de teatro que busca recuperar el sentido de la festividad

    El evento está a cargo de Misi producciones.

  • 320699_Blu Radio // María Isabel Murillo // Foto: Caracol Televisión
    Blu Radio // María Isabel Murillo // Foto: Caracol Televisión
    Sociedad

    Revelan la causa de muerte de ‘Misi’ tras desmayarse en pleno escenario

    María Isabel Murillo falleció este viernes en el Teatro Colsubsidio de Bogotá.

  • 320687_María Isabel Murillo - Foto: Cristian Garavito - El Espectador
    María Isabel Murillo - Foto: Cristian Garavito - El Espectador
    Cristian Garavito/ El espectador
    Entretenimiento

    Falleció María Isabel Murillo, la recordada Misi

    Después de desplomarse en el escenario durante un show fue trasladada a una clínica de Bogotá, donde murió.

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad