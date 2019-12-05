Blu Radio Teatro Colsubsidio
El Teatro Colsubsidio abrió sus puertas al Festival Internacional de Jazz 2025
El festival contó con la interpretación de grandes exponentes del jazz a nivel mundial y abrió el espacio para la presentación de nuevos artistas emergentes.
Simplemente Navidad, obra de teatro que busca recuperar el sentido de la festividad
El evento está a cargo de Misi producciones.
Revelan la causa de muerte de ‘Misi’ tras desmayarse en pleno escenario
María Isabel Murillo falleció este viernes en el Teatro Colsubsidio de Bogotá.
Falleció María Isabel Murillo, la recordada Misi
Después de desplomarse en el escenario durante un show fue trasladada a una clínica de Bogotá, donde murió.