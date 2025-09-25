El Teatro Colsubsidio abrió sus puertas al Festival Internacional de Jazz 2025

Con más de seis décadas de trayectoria, Colsubsidio se ha consolidado como la organización social líder en Colombia, comprometida con el cierre de brechas, el desarrollo empresarial, la protección del ambiente y la innovación. Su solidez financiera y operativa permite que más de 2,8 millones de afiliados y beneficiarios accedan a servicios de la mejor calidad en salud, educación, vivienda, empleo y bienestar, con la seguridad de que los recursos están gestionados de manera eficiente y sostenible.

En septiembre de 2025, llegó la quinta edición del Festival Internacional de Jazz del Teatro Colsubsidio, la programación no solo exaltó grandes exponentes del jazz mundial, como Pat Metheny, Snarky Puppy y Chris Potter, sino que, también, abrió una plataforma única para artistas emergentes que están transformando la historia del género en Colombia.

Del 9 al 21 de septiembre, el festival presentó una cartelera en la que, en un mismo escenario, se presentaron grandes leyendas del jazz internacional y jóvenes artistas emergentes de nuestro país.

"Desde su inicio en 2021, nuestro festival se ha convertido en un escenario vital para el jazz en Colombia. Nos enorgullece ser un espacio que no solo recibe a las leyendas del género, sino que también impulsa y celebra el talento de las nuevas promesas. El futuro del jazz está en las manos de estos jóvenes artistas, y en el Teatro Colsubsidio estamos comprometidos con darles la visibilidad que merecen", afirmó Paulo Sánchez, Gerente del Teatro Colsubsidio.



Artistas que marcaron el ritmo del festival

El 17 de septiembre, el teatro contó con la participación del bajista eléctrico Nicolás Gámez, cuya energía y técnica lo han llevado a escenarios icónicos como Estéreo Picnic y Jazz al Parque. Gámez representó una generación que explora las fronteras del jazz, incorporando elementos del funk y la música latina en sus interpretaciones.



Entre los artistas internacionales más destacados, se encontró Pat Metheny, guitarrista y compositor que se presentó el pasado 18 de septiembre, considerado una de las figuras más influyentes en la historia del jazz moderno, Metheny ha fusionado jazz, folk, música latinoamericana, rock progresivo y electrónica, y ha ganado 20 Premios Grammy en 12 categorías diferentes, consolidándose como un imperdible para los amantes del jazz contemporáneo.

Festival Internacional de Jazz 2025 Foto: Teatro Colsubsidio

El 19 de septiembre, Snarky Puppy tomó el escenario con su sonido único, que fusiona jazz, funk, rock, R&B y gospel. Con un repertorio rotativo de hasta 25 músicos, la agrupación garantiza constante renovación creativa y vibrante interacción musical en cada proyecto.

Finalmente, el pasado 20 de septiembre, el saxofonista Chris Potter, considerado uno de los mejores del mundo, ofreció una presentación imperdible para los amantes del jazz, mostrando todo su virtuosismo y creatividad.



Más música y cultura en el Teatro Colsubsidio

El miércoles, 24 de septiembre, se llevó a cabo la penúltima edición de “Milonga al Escenario”. Esta propuesta surge de la iniciativa del Teatro Colsubsidio de abrir sus puertas a experiencias culturales que aprovechan de manera no convencional el lugar, invitando a diversos grupos y colectivos de la ciudad de Bogotá a compartir su talento.

Publicidad

Para cerrar el mes, el 27 de septiembre, se presentará Hamilton de Holanda y C4 Trío con “TEMBLA”, Latin Grammy al Mejor Álbum Instrumental.

C4 Trío, una de las propuestas más innovadoras y originales de la música venezolana y latinoamericana, es referente absoluto del cuatro venezolano y la música de su país. Hamilton de Holanda, bandolinista brasileño nacido en Río de Janeiro, es reconocido por su virtuosismo y por su singular mezcla de choro y jazz contemporáneo, siendo uno de los máximos exponentes de este instrumento en el continente.

Tras su premiación con el Latin Grammy al Mejor Álbum Instrumental por su disco TEMBLA —una producción conjunta de C4 Trío, Hamilton de Holanda, Teatro Colsubsidio y Sony Music— ambos artistas llegan al Teatro Colsubsidio, su casa, para compartir este reconocimiento con el público colombiano.

Publicidad

Desde la condecoración en noviembre de 2024, esta será la primera vez que C4 Trío y Hamilton de Holanda se presenten en este escenario, celebrando y resignificando la importancia de tan prestigioso galardón.

Luego de un proceso de expansión y modernización, tiene presencia en 16 departamentos del país y 63 municipios de Cundinamarca. Colsubsidio sigue los más altos estándares internacionales (OCDE, GRI, ODS), asegurando que cada decisión y actuación tenga un impacto sostenible.