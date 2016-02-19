En vivo
Therians
Príncipe Andrés captura
Kevin Arley
Perú

  Migración Colombia.
    Agentes de Migración en aeropuerto.
    Foto: Migración Colombia.
    Nación

    Niegan el ingreso de dos estadounidenses por presunto turismo sexual

    Según Migración Colombia, 100 ciudadanos fueron inadmitidos en 2025 al ser identificados como posibles ofensores sexuales.

  • 19607_franz
    franz
    Humor

    Turkish Airlines aterrizará en Colombia a partir del 2 de mayo

    La Aerocivil confirmó que la aerolínea Turkish Airlines ingresará al mercado nacional con la ruta Estambul-Panamá-Bogotá, con 4 frecuencias semanales. La venta anticipada de tiquetes se adelanta desde este mismo viernes.

