Niegan el ingreso de dos estadounidenses por presunto turismo sexual
Según Migración Colombia, 100 ciudadanos fueron inadmitidos en 2025 al ser identificados como posibles ofensores sexuales.
-
Turkish Airlines aterrizará en Colombia a partir del 2 de mayo
La Aerocivil confirmó que la aerolínea Turkish Airlines ingresará al mercado nacional con la ruta Estambul-Panamá-Bogotá, con 4 frecuencias semanales. La venta anticipada de tiquetes se adelanta desde este mismo viernes.