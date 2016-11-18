Blu Radio Yellowstone
Yellowstone
-
Científicos de la UIS realizan hallazgo sísmico en volcán de Estados Unidos
El estudio fue publicado en la prestigiosa revista Science Advances, y sus conclusiones son relevantes para la geofísica estadounidense y toda la comunidad científica global.
-
Fotos: fuertes inundaciones mantienen cerrado el Parque Nacional de Yellowstone
Este fenómeno sin precedentes al noroeste de Estados Unidos coincide con un domo de calor iniciado la semana pasada en el suroeste del país.
-
Hombre se disolvió al caer en aguas termales del Parque Yellowstone, EE.UU.
El cuerpo de un hombre de 23 años que cayó a las aguas termales del Parque Nacional de Yellowstone, en Estados Unidos, fue disuelto por las ácidas aguas en ebullición, de acuerdo a un informe divulgado el jueves.