Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Mesitas del Colegio
Reunión Trump - Zelenski
Hamás

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Yellowstone

Yellowstone

  • FOTO CIENTIFICOS UIS- VOLCÁN.jpg
    FOTO: Científicos de la UIS que descubren nido sísmico - suministrada por la UIS
    Santanderes

    Científicos de la UIS realizan hallazgo sísmico en volcán de Estados Unidos

    El estudio fue publicado en la prestigiosa revista Science Advances, y sus conclusiones son relevantes para la geofísica estadounidense y toda la comunidad científica global.

  • US-WEATHER-YELLOWSTONE
    Inundaciones en el Parque Nacional de Yellowstone
    Foto: AFP
    Mundo

    Fotos: fuertes inundaciones mantienen cerrado el Parque Nacional de Yellowstone

    Este fenómeno sin precedentes al noroeste de Estados Unidos coincide con un domo de calor iniciado la semana pasada en el suroeste del país.

  • 273478_Yellowstone. Foto: AFP
    Yellowstone. Foto: AFP
    Mundo

    Hombre se disolvió al caer en aguas termales del Parque Yellowstone, EE.UU.

    El cuerpo de un hombre de 23 años que cayó a las aguas termales del Parque Nacional de Yellowstone, en Estados Unidos, fue disuelto por las ácidas aguas en ebullición, de acuerdo a un informe divulgado el jueves.