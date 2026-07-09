A un mes de su posesión, De La Espriella sigue enviando mensajes de que su gobierno será disruptivo

A menos de un mes de la posesión de Abelardo De La Espriella como nuevo presidente de Colombia, sigue enviando mensajes que anuncian cambios frente a lo que hasta ahora ha sido la manera tradicional de gobierno.

El presidente electo dijo en las últimas horas desde Cúcuta que a partir de ahora, en su gobierno, los alcaldes y gobernadores no necesitarán intermediarios, ni siquiera congresistas, para hablar con él o para gestionar proyectos, obras y desarrollo de sus regiones.

Si se cumple, sin duda se trataría de un cambio en la forma en la que se ha hecho política en el país, ya que tradicionalmente una de las funciones de los parlamentarios ha sido la de tender puentes con el nivel Ejecutivo central, que en algunos casos ha derivado en escándalos de corrupción.

Congreso Foto: AFP

Por otro lado, el presidente electo Abelardo De La Espriella ha insistido en que su posesión el próximo 7 de agosto será en un batallón militar, para rendir un homenaje a soldados y policías. En esa determinación hay discusiones de fondo y de forma, principalmente porque para enviar un mensaje de legitimidad, ese acto debería ser ante el Congreso en Pleno, lo cual no es fácil de cumplir en caso de que el acto de posesión se haga en una guarnición que queda fuera de Bogotá.



A propósito del presidente electo Abelardo De La Espriella, sigue oficializando el nombramiento de su gabinete ministerial, el nombre más reciente es el de Omar Bula Escobar, docente e internacionalista, no exento de polémicas por sus opiniones en redes sociales, quien ya ha anticipado que se restablecerán las relaciones con Israel, se fortalecerán los vínculos con Estados Unidos y se revisará el futuro del contrato para la expedición de pasaportes, que hoy está vigente con la Casa de la Moneda de Portugal.

Faltan todavía por nombrar siete ministros, se da por descontado que el nuevo ministro de Agricultura será Indalecio Dangond, por lo cual, para cumplir con la ley de cuotas, las otras seis carteras ministeriales deberán ser lideradas por mujeres, entre las cuales se menciona la posibilidad de que Daniela Cepeda, abogada, politóloga y muy vinculada con el mundo de lo comunitario, sería la nueva ministra de Cultura.