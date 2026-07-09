De La Espriella ordena capturar o dar de baja a alias 'Naín' en La Guajira

Naín Pérez Toncel, conocido en el mundo criminal como alias 'Naín' o alias 'El Bendito Menor', es un joven que ha escalado rápidamente en un grupo paramilitar que hoy tiene el control delictivo en La Guajira, Magdalena y Cesar.

Alias 'Naín' volvió a ser tema principal en el país luego de que, a través de sus redes sociales, publicara un video en el que se burlaba de las autoridades, que ofrecen hasta $1.000 millones por información que conduzca a su captura.

En los videos se observa a alias “El Menor” paseándose en moto junto a un grupo de su anillo de seguridad por las zonas turísticas de Riohacha, la avenida La Marina, liderando caravanas de motociclistas e incluso pasando frente a un CAI de la Policía ubicado en la calle 15 de Riohacha.

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, dio la instrucción a su designado ministro de Defensa para que alias 'Naín' sea un objetivo de alto valor: “Señor ministro de Defensa designado, general Jorge Mora: este criminal, que azota a La Guajira, debe ser considerado como uno de los objetivos de alto valor de mi gobierno. Proceda a preparar todo lo correspondiente para capturarlo o darlo de baja”, se lee en la cuenta de X del presidente electo.



La Policía de La Guajira no ha podido capturar a alias 'El Menor' debido al gran poderío que este tiene en el departamento. “Prefiero no hablar de este sujeto porque todos sabemos que verdaderamente él lo controla todo”, dijo una fuente de la Alcaldía de Riohacha.

Alias 'El Bendito Menor' es líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, un grupo paramilitar que también mantiene el control de las zonas turísticas de la Troncal del Caribe y es considerado uno de los hombres más buscados por las autoridades en el país.