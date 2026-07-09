“Revisaremos acuerdos vigentes”: canciller Omar Bula sobre posibilidad de retirarse de la ONU

El nuevo canciller de Colombia, el profesor y experto en temas internacionales Omar Bula Escobar, anunció que la próxima administración llevará a cabo una revisión minuciosa de los compromisos internacionales del país. En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu,el funcionario designado para asumir el cargo a partir del próximo 7 de agosto precisó que la relación de Colombia con el sistema de Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y otros organismos multilaterales estará sujeta a una evaluación basada estrictamente en el interés nacional y en criterios de eficiencia.

Modernización y visión empresarial en la Cancillería

Durante su intervención, Bula Escobar delineó las prioridades que guiarán la política exterior colombiana: destacó la necesidad de implementar una reestructuración interna dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores para otorgarle un perfil técnico y de gestión.

“Queremos tener una verdadera visión empresarial del servicio exterior. Una modernización implica una Cancillería más eficiente, con personal calificado para las nuevas áreas que vamos a fortalecer, sobre todo la diplomacia económica comercial y la ciberdiplomacia”, manifestó el nuevo canciller. El funcionario designado enfatizó que el principal eje de la gestión será la profesionalización del servicio exterior, colocando las capacidades técnicas por encima de las consideraciones de carácter político. Al respecto, señaló que el dominio de idiomas extranjeros será un requisito fundamental para el desempeño de las funciones diplomáticas.

“Uno no puede trabajar en el ámbito internacional sin tener por lo menos el inglés. Lo he dicho ya en varias ocasiones, la falta del inglés a niveles internacionales equivale prácticamente al analfabetismo”, afirmó Bula Escobar.



Asimismo, indicó que la gestión de los representantes diplomáticos en el exterior será sometida a evaluaciones periódicas mediante el cumplimiento de metas cuantificables, orientadas a la atracción de inversión extranjera y la promoción de exportaciones. “Vamos a medir cuánto se consiguió para Colombia en un periodo dado, vamos a establecer metas, y con base en eso es que vamos a hacer las evaluaciones. Aquí la política estará en segundo lugar, la profesionalización y la eficiencia del servicio será lo primero”, agregó.

Evaluación de la relación con la ONU y organismos multilaterales

Al ser consultado sobre la continuidad de Colombia en escenarios internacionales como el sistema de Naciones Unidas, la OEA o el Estatuto de Roma, el próximo ministro de Relaciones Exteriores descartó un retiro intempestivo de la comunidad internacional, pero ratificó que se adelantará un examen detallado de cada uno de los convenios actuales.

“Lo que vamos a hacer es un análisis muy, muy minucioso y rigoroso de nuestro relacionamiento con cada uno de los organismos internacionales. No se trata simplemente de abandonar la comunidad internacional, esa no es la intención del presidente en ningún momento, pero sí de una revisión de los acuerdos que ya están, que siguen vigentes, y con base en ese análisis muy riguroso de que todo sea en función de nuestro interés nacional”, explicó.

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El nuevo canciller, quien declaró haber laborado dentro de la Organización de las Naciones Unidas durante un periodo de 20 años —donde se desempeñó tanto en países en conflicto como en la Junta Ejecutiva en Roma—, argumentó que la relación con las diferentes agencias del sistema multilateral se medirá bajo parámetros financieros y de utilidad para el Estado colombiano.

“Analizaremos si las relaciones con una agencia X de la ONU le convienen a Colombia, pues seguiremos contribuyendo. Un análisis de costo-beneficio. Se sabe que también hay dinero colombiano y de los contribuyentes que sale para que pues entren en nuestra cooperación internacional. Ese va a ser el criterio, un criterio de negocios básicamente”, sostuvo.

Bula Escobar abrió la posibilidad de modificar la participación de Colombia en dependencias específicas del organismo en caso de presentarse divergencias con los objetivos del Gobierno nacional: “Si en un momento dado hay un choque de criterios entre lo que las Naciones Unidas proponen y las agendas internacionales chocan con la agenda pues tenemos que ir analizando desde el punto de vista soberano qué nos conviene, qué no nos conviene, y en ese momento tomaremos la decisión”.

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Postura frente a las políticas de cambio climático

Durante la entrevista, el periodista Néstor Morales cuestionó al canciller entrante sobre los señalamientos realizados por el presidente Gustavo Petro a través de publicaciones en redes sociales, donde se calificaba a Bula Escobar como "negacionista" del cambio climático de origen antropogénico.

El futuro ministro desestimó el calificativo y argumentó que las políticas ambientales vigentes a nivel global deben someterse a debate, evaluando el impacto económico que representan para el desarrollo del país, tomando como referencia las discusiones vigentes en los Estados Unidos y la Unión Europea.

“Negacionista es una palabra muy, muy fuerte en ese sentido. El cambio climático es un tema muy controvertido en los últimos años y hemos visto cómo países como los EE.UU. han tomado ciertas medidas para racionalizar lo que tiene que ver con las políticas climáticas. El clima siempre ha cambiado a través de los años, se trata de las políticas que derivan de esta concepción del cambio climático antropogénico. Estas políticas, así como cualquier otra política que afecte nuestra situación interna, política, social, cultural, etcétera, tendrán que ser evaluadas”, declaró el profesor.

Bula Escobar concluyó señalando la importancia de mantener un equilibrio que proteja los recursos naturales sin afectar los indicadores financieros locales: “Hemos visto cómo en Europa las políticas verdes han tenido unas consecuencias trágicas en términos económicos... por no hacer un balance y un equilibrio claro entre la protección del planeta, que es obviamente una obligación de todos, pero de manera racional y de manera que no afecte las economías de los países, en este caso en la de Colombia”.

