Aprender a reparar antes que reemplazar: la lección sobre las cosas y relaciones

Hoy casi todo es desechable, casi todo parece ser diseñado para ser reemplazado. Ya no hay tiempo para arreglar las cosas, ni para cuidarlas. Todo puede ser cambiado rápidamente. Hay que tener el último modelo.

Tengo la certeza de que la manera como tratamos las cosas revela también la manera como entendemos la vida. Hay personas que cuidan un libro porque saben que allí encontraron respuestas importantes. Otras limpian con cariño la mesa donde la familia se reúne cada domingo. Hay quienes riegan una planta, reparan una silla vieja o conservan durante años una taza que les regaló alguien querido. No es apego a los objetos. Es gratitud por las historias que contienen. Las cosas terminan siendo testigos silenciosos de nuestra existencia.

Quizá uno de los problemas de nuestro tiempo es que hemos aprendido a reemplazar antes que a reparar. Y esa lógica, sin darnos cuenta, termina contaminando también nuestras relaciones. Cuando algo se rompe, preferimos cambiarlo antes que dedicar tiempo a restaurarlo. Perdemos la paciencia con las personas del mismo modo que la perdemos con los objetos. Se nos olvida que muchas de las cosas más valiosas de la vida necesitan cuidado, mantenimiento y dedicación.

Cuidar las cosas también es una forma de cuidar el planeta. Cada objeto que reparamos, reutilizamos o conservamos es un pequeño acto de responsabilidad con la casa común. Pero, sobre todo, es un ejercicio del corazón. Nos recuerda que no todo tiene que ser nuevo para tener valor. Que la belleza muchas veces está en aquello que ha sido usado, restaurado y sigue prestando un buen servicio.

