CIDH, 'florero de Llorente' entre el Gobierno y la JEP: opinión de Ricardo Ospina

Este lunes comienza en Jamaica el periodo de sesiones ordinario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que estará marcado por un desencuentro entre el Gobierno del presidente Iván Duque con la Jurisdicción de Paz y con la misma CIDH.

El 'florero de Llorente' fue la convocatoria a una audiencia temática que hizo algunas semanas la presidenta de la JEP, Patricia Linares, que provocó una airada reacción del Gobierno colombiano, que sostuvo reuniones la semana pasada en Washington con integrantes de la misma comisión y que al fina llevó que el canciller Carlos Holmes Trujillo enviara una dura carta a Pablo Abrau, secretario de la CIDH.



En esa carta, el ministro afirma que la JEP nunca le dijo al gobierno que iba a hacer esa solicitud y además que no puede ser considerada como una “parte” dentro de un proceso, ya que es integrante de la rama judicial del Estado colombiano.



Además, critica a la misma CIDH por no haber tenido en cuenta esa circunstancia antes de aceptar la convocatoria, que califica de “irregular”.



La respuesta a la carta, revelada en primicia por Blu Radio, de la presidenta de la JEP Patricia Linares se dio en el sentido de señalar que esa jurisdicción no pretende constituirse en una parte dentro de un proceso y también concede la razón en el sentido de que el presidente Iván Duque es el encargado de manejar la política exterior del país.

Además revela casos similares, con base en normas internacionales, en los que tribunales de justicia de varios países como Perú, han solicitado audiencias de este mismo tipo.



Anoche muy tarde se conoció una carta de la CIDH en la que a pesar de la petición del gobierno para cancelar la audiencia del próximo 9 de mayo, esta sigue en pie y se va a realizar en Kingston, aunque el gobierno ha sido claro en que no asistirá.



Queda un mal sabor por la aparente falta de coordinación entre dos entes del Estado colombiano para hablar sobre una audiencia de este tipo y también quedan dudas sobre si de alguna forma la reacción molesta del gobierno tiene que ver con que la CIDH ha sido uno de los entes que ha urgido al presidente Iván Duque para que sancione cuanto antes la ley estatutaria de la JEP.



