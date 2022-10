¿Cómo celebrar Semana Santa desde casa? Opinión del padre Linero

En estos días santos, vamos a vivir de una manera inédita. No estaremos en los templos celebrando los ritos que hacen presente el misterio de la fe. No habrá espacios para ir a los lugares físicos a celebrar el lavatorio de los pies, ni para recorrer siete templos, no habrá lugar para hacer el viacrucis en las capillas, ni para venerar la cruz ni participar de las distintas procesiones que se acostumbran.

Todos estamos confinados en nuestras casas y allí tendremos que celebrar nuestra fe.

La pregunta es, ¿cómo hacerlo?

Pues bien, creo que es un buen momento para pensar en celebraciones que tengan impresa la sencillez de la cotidianidad. Que nos inviten a encontrarnos con las personas que amamos.

