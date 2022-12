¿Cómo mantener contento al jefe? Siga estos consejos

-Sea fiel a su palabra: no prometa nada que no pueda cumplir. Hable menos y actúe más.

-Ofrezca soluciones y no problemas: Nunca le diga el jefe la célebre frase, “ese no es mi problema”. Busque alternativas para lograr los resultados requeridos.

-Tener en mente los objetivos del jefe: Es muy importante conocer el enfoque del jefe e ir en la dirección que él quiere, sin descuidar los objetivos propios.

-Ponerse en la piel del jefe: hay que entender la mejor manera de abordar al jefe, algunos son visuales otros auditivos, acertijo, etc.

-No le oculte cosas al jefe: por supuesto no hay que contarle absolutamente todo, pero lo importante es que este informado de lo que está pasando, especialmente en lo referente a lo laboral.No pierda de vista el mundo real: Un empleado que esté al tanto de lo que está sucediendo va a ser mucho más proactivo con diferentes proyectos.

-Ir contento a trabajar: Nadie quiere a un empleado aburrido que se queje a toda hora.