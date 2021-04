Concierto de Marc Anthony: hay que estar preparados para que la realidad desborde la expectativa

Mi hermana estaba totalmente preparada. Había comprado una boleta general de 148 mil pesos y estaba segura que esa sería una “noche para la historia” como había publicitado el concierto de uno de sus artistas preferidos, Marc Anthony. A las 7 empezó el conteo regresivo, pero al terminar, no arrancó el show, sino que se inició uno de 30 minutos más; luego, a las 8:30 se comunicó que había un retraso por cuestiones técnicas, y así fue pasando el tiempo sin que comenzara el evento.

A las 11 el artista comunicó por sus redes que tenían problemas técnicos; y solo hasta ayer emitió un comunicado en el que agradecía a sus seguidores toda la acogida dada al que iba a ser su “primer y único concierto global de transmisión digital en vivo”, pero que fue tal la recepción que la plataforma colapsó y no se pudo trasmitir en directo.

Grabó el concierto y lo colgó en su canal de YouTube, que hasta este momento ha sido visto por más de 3 millones 700 mil de personas. Como siempre, creo que esto tiene que ser fuente de aprendizajes para nosotros que apenas comenzamos a habitar esta nueva normalidad con sus dinámicas y maneras. Siempre hay que estar preparados para que la realidad desborde nuestras expectativas.

El éxito no puede ser el obstáculo para que aquello que hemos preparado salga bien. Todo tiene que ser bien calculado y preparado, si queremos ser y sostenernos como triunfadores, tenemos que ser capaces de no dejar nada sin verdadera preparación. Alguien de la talla de Marc Anthony no puede calcular mal, ni exponerse a incumplir la promesa de valor que le hace a quienes lo siguen.

Pero también hay que reponerse ante el error y responder con altura e inteligencia; la publicación del concierto gratis y el rembolso del dinero como lo ha dicho en sus redes, es una manera de mostrar respeto por las personas que desde 85 países habían comprado el ingreso para participar.

Esa es una de las habilidades más necesarias en estos días de tanta volatilidad: requerimos reaccionar rápidamente y adaptarnos para seguir adelante. No somos perfectos, pero sí perfectibles y cada experiencia nos tiene que ayudar a ser mejores seres humanos. Y claro, queda siempre el humor como una manera de aproximarnos a estas realidades: los chistes y memes han sido muy creativos, y nos han dado la oportunidad de reír en medio de estos días de cuarentena.