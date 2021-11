Contra el consumismo desmedido del Black Friday, valoro el simbolismo del Día mundial sin compras

A veces me sorprendo de las cosas que tengo y no uso, de las compras innecesarias que hago; tal vez por caer en esa dinámica consumista de nuestra sociedad que nos hace creer que la felicidad depende de tenerlo todo, y por eso, terminamos cayendo en cuanta promoción vemos.

Este viernes, cuando se celebra el ‘Black Friday’ , les aseguro que en muchos lugares de Estados Unidos, la gente durmió afuera de los almacenes haciendo fila para ser los primeros en alcanzar las promociones que se hacen.

Pero también, hoy se celebra el Buy Nothing Day o “Día Mundial Sin Compras”, en el cual se busca denunciar el modelo de producción y consumo que vivimos en este momento de la historia, invitando a los demás a abstenerse de comprar, y más bien optar por maneras de consumo alternativas.

Este último es un ejercicio simbólico que busca mostrar que se puede controlar la compra, que los vacíos del alma no se llenan con cosas y que poseer más no garantiza siempre mayor felicidad.

La dinámica es interesante, sobre todo en una sociedad tan desigual, en la que algunos hacen compras suntuosas y muchos no tienen ni siquiera lo necesario.

Este jueves leía una noticia de una encuesta en Alemania en la que se decía que la mitad de los padres en ese país tienen previsto darles un teléfono celular a sus hijos, o ya lo hicieron entre los 6 y los 11 años; lo cual no me extraña, porque hemos creído que el amor se puede reemplazar por aparatos útiles que entretienen y tranquilizan a las personas.

Publicidad

No se trata de fanatismos, sino de entender que la vida no se puede vivir desde las adicciones y los extremos. Todos queremos tener más, pero debemos saber si realmente eso que deseamos lo necesitamos y podemos tenerlo.

Me gusta la celebración del Día mundial sin compras, porque es una oportunidad para pensar en que la felicidad está más en el ser y quehacer, que en el tener. Me gusta mucho la frase de Francisco de Asís: "No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita"

Escuche la reflexión de Alberto Linero en Mañanas BLU:

Entérese de los hechos más importantes de Colombia y el mundo: