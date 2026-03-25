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Blu Radio  / Opinión  / Crecer no siempre es aprender más, a veces es desaprender lo que ya no funciona

Crecer no siempre es aprender más, a veces es desaprender lo que ya no funciona

Con el tiempo entendemos que no todo lo aprendido nos sirve para siempre. Desaprender implica soltar certezas, cuestionar hábitos y dejar atrás versiones de nosotros mismos que ya no encajan. Aunque incomoda, ese vacío es el punto de partida de una transformación real.

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