Crecer no siempre es aprender más, a veces es desaprender lo que ya no funciona

Con el tiempo me he dado cuenta de que muchas cosas que había aprendido ya hoy no responden a la realidad o simplemente no debí aprenderlas. Entonces entiendo que debo desaprender. Y claro Desaprender duele. Y duele porque no se trata solo de soltar ideas, sino de soltar versiones de ti mismo que creías definitivas.

Los que me educaron me enseñaron que aprender es acumular: más conocimientos, más certezas, más respuestas. Creo que muy pocas veces nos dijeron que crecer también implica vaciar, cuestionar, desmontar. Que hay momentos en la vida en los que lo que te está estancando no es lo que no sabes, sino lo que crees que sabes demasiado bien.

Desaprender es mirar una creencia y atreverte a decir: “esto me sirvió, pero ya no me sirve”. Es revisar hábitos que antes te protegían, pero hoy te limitan. Es reconocer que muchas de tus reacciones automáticas no son elecciones conscientes, sino aprendizajes viejos que siguen operando sin permiso.

Y aquí está lo incómodo: desaprender deja un vacío. Porque cuando sueltas una certeza, no inmediatamente aparece otra mejor. Hay un tiempo en el que te quedas sin piso, sin respuestas claras, sin esa seguridad que te daba tener todo “definido”. Ese espacio es incómodo… pero es necesario. Ahí empieza la transformación real.



Porque solo quien se permite dudar, puede descubrir algo más profundo. Solo quien se atreve a soltar, puede recibir algo nuevo. Y solo quien reconoce que no lo sabe todo, se abre a vivir de una manera más consciente, más libre.

Desaprender también es un acto de humildad. Es aceptar que no siempre tuviste razón, que hay otras formas de ver la vida, que puedes cambiar sin traicionarte. De hecho, cambiar puede ser la forma más honesta de ser fiel a quien estás llamado a ser ahora, no a quien fuiste antes.

Tal vez hoy no necesitas aprender algo más. Tal vez lo que necesitas es identificar qué estás sosteniendo por costumbre, por miedo o por orgullo… y tener el coraje de soltarlo. Porque al final, desaprender no es perder. Es hacer espacio. Y en ese espacio, por fin, puede comenzar algo verdadero.