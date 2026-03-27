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Blu Radio  / Opinión  / El arte de vivir ligero sin dejar de ser responsable

El arte de vivir ligero sin dejar de ser responsable

En una sociedad que vive acelerada y cargada de estrés, tal vez la sabiduría no está en hacer más, sino en aprender a soltar. El Caribe lo dice simple: “vacílatela” y “cógela suave”.

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