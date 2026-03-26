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Blu Radio  / Opinión  / El compromiso empieza en lo pequeño, no en lo grande

El compromiso empieza en lo pequeño, no en lo grande

El compromiso no se mide en grandes discursos, sino en decisiones pequeñas. En una clase universitaria, una pregunta llevó a una reflexión sobre la coherencia, la disciplina y la fidelidad a uno mismo.

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