“El presidente Petro sufre de sordera testicular": Felipe Zuleta tras marchas en Colombia

El país vivió este miércoles, 6 de marzo, diferentes marchas en contra del Gobierno de Gustavo Petro. Miles de personas se reunieron para rechazar las políticas del actual mandatario, quien reaccionó a través de un evento público sobre los manifestantes. Por esta actitud Felipe Zuleta afirmó que el gobernante sufre de sordera.

Esta declaración la dio el periodista y panelista de Blu Radio en la sección '¿A qué le ponemos la lupa? de Voz Populi. Zuleta reiteró que en el país se movilizaron entre 50.000 y 60.000 colombianos, así como la importante cantidad de ciudadanos que llenaron la Plaza de Bolívar pasado el mediodía.

"La Plaza de Bolívar a reventar. Y cuando vi el trino del presidente Petro en X diciendo que eso era un grupito ahí de colombianos de riquitos, de privilegiados que no querían el cambio, me acordé de este programa, por el 'Tango e' Bond'. Porque dije: 'Ve, este hombre sufre sordera testicular. Escucha y se hace el huevón'. Es una enfermedad muy complicada: sordera testicular", comentó Zuleta.

¿Qué dijo el presidente Petro?

En medio de la posesión del exsenador Alexander López como nuevo director Nacional de Planeación, el presidente Petro manifestó que las personas que salieron a marchar este miércoles no quieren que Colombia cambie.

"Hoy tenemos manifestaciones que no quieren cambiar el país, está bien. Siempre habrá fuerzas que saliendo de los privilegios no quieren perderlos, pero las fuerzas volcánicas de la sociedad colombiana indudablemente quieren una transformación de Colombia porque no se vive bien", dijo el primer mandatario.

¿Quiénes lideraron las marchas en Colombia?

Denominada como la ‘Marcha de las Mayorías’, la movilización fue convocada, principalmente, por miembros del Centro Democrático, como es el caso de Miguel Uribe o María Fernanda Cabal, que, en sus cuentas de X, han manifestado su inconformidad con las decisiones del Gobierno nacional.

Algunos puntos claves de estas marchas en el país fueron las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.