Presidente Petro sobre marchas convocadas por la oposición: “No quieren cambiar al país”

Alexander López se posesionó como nuevo director del Departamento Nacional de Planeación. Allí, el presidente a Gustavo Petro se refirió a las marchas convocadas por la oposición para este 6 de marzo y aseguró que estuvieron lideradas por quienes no quieren el cambio.

“Hoy tenemos manifestaciones que no quieren cambiar al país y está bien, siempre habrá fuerzas que saliendo de los privilegios no quieren perderlos”, dijo el presidente.

Aprovechó también para lanzar pullas al anterior director del departamento Jorge Iván Gonzales, que salió recientemente de su cargo por desacuerdos con el Gobierno. “Planeación, lamentablemente fue una piedra en el zapato del cambio, ahora tiene que ser la vanguardia de la transformación”, aseguró.

El presidente también le pidió alDepartamento Nacional de Planeacióndirigir la inversión pública de Colombia a los sectores menos pudientes de la sociedad colombiana.

Alexander López se pronunció sobre su nuevo cargo y las críticas que ha recibido por su experiencia. “Qué bueno que me cuestionen porque envié un mensaje de que no me fue tan bien en matemáticas, ¿cuál es la tragedia? Me pudo ir peor en las condiciones en las que me tocó estudiar, nosotros tenemos que entender el país en perspectiva de lo que somos, o tuve que haber estudiado en Oxford, en Harvard o tengo que tener un título de dónde, o qué, por qué, yo soy un dirigente político de este país”, expresó.