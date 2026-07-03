En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Terremoto en Venezuela
Hora Gaviria
Selección Colombia
La Ola Blu
#MundialEnBlu

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Opinión  / Empalme de alta tensión entre Gobiernos entrante y saliente: De La Espriella perfila su gabinete

Empalme de alta tensión entre Gobiernos entrante y saliente: De La Espriella perfila su gabinete

El empalme entre los gobiernos de Gustavo Petro y Abelardo De La Espriella arranca en medio de tensiones, denuncias por contratación y expectativa por el nuevo gabinete.

Gustavo Petro y Abelardo De La Espriella
Gustavo Petro y Abelardo De La Espriella
Fotos: AFP
Por: Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blu Radio
|
Actualizado: 3 de jul, 2026

Hoy comienza en la práctica el empalme entre el Gobierno saliente de Gustavo Petro y el Gobierno entrante de Abelardo De La Espriella, después del primer encuentro de este jueves entre los coordinadores de los dos equipos: el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo.

Será un empalme marcado por la tensión derivada de la polémica política por cuenta del énfasis anticorrupción y forense que quiere imprimirle a este proceso el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, algo que no les ha gustado a los funcionarios del Gobierno Petro, que dicen sentirse estigmatizados y que, además, reclaman su derecho a seguir gobernando, incluso contratando, hasta el próximo 6 de agosto.

En lo que sí se pusieron de acuerdo los dos gobiernos es en que todas las reuniones de empalme, que serán largas y complejas, deberán ser grabadas para dejar constancia, para la opinión pública, de las discusiones y de lo que queda consignado por parte de los dos equipos.

Lo que pareciera absolutamente descartado es la posibilidad de que haya un encuentro entre el presidente entrante, Abelardo De La Espriella, y el mandatario saliente, Gustavo Petro, antes del 7 de agosto o incluso ese día, cuando comienza a funcionar el nuevo gobierno.

La molestia del Gobierno entrante tiene que ver con la denuncia de una cascada de contratos en el ICBF, en Aerocivil, en Supernotariado, en Mindefensa y en otras entidades, ante lo cual el Gobierno saliente se defiende alegando que no hay irregularidades y que ellos siguen en el poder.

De manera paralela, el gobierno entrante sigue en la tarea de confeccionar su gabinete de ministros: a los nombres de Rodrigo Lara como ministro del Interior y de Miguel Gómez Martínez como ministro de Hacienda, se suma el biólogo marino monteriano Fabio Arjona como nuevo ministro de Ambiente.

A estos nombres se suman los de Iván Cancino como ministro de Justicia y Viviane Morales como nueva ministra de Educación. Pese a que no han sido oficializados, se dan por descontados como nuevos integrantes del gabinete ministerial.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Gobierno nacional

Gustavo Petro

Abelardo de la Espriella

Publicidad

Publicidad

Publicidad