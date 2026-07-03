Empalme de alta tensión entre Gobiernos entrante y saliente: De La Espriella perfila su gabinete

Hoy comienza en la práctica el empalme entre el Gobierno saliente de Gustavo Petro y el Gobierno entrante de Abelardo De La Espriella, después del primer encuentro de este jueves entre los coordinadores de los dos equipos: el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo.

Será un empalme marcado por la tensión derivada de la polémica política por cuenta del énfasis anticorrupción y forense que quiere imprimirle a este proceso el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, algo que no les ha gustado a los funcionarios del Gobierno Petro, que dicen sentirse estigmatizados y que, además, reclaman su derecho a seguir gobernando, incluso contratando, hasta el próximo 6 de agosto.

En lo que sí se pusieron de acuerdo los dos gobiernos es en que todas las reuniones de empalme, que serán largas y complejas, deberán ser grabadas para dejar constancia, para la opinión pública, de las discusiones y de lo que queda consignado por parte de los dos equipos.

Lo que pareciera absolutamente descartado es la posibilidad de que haya un encuentro entre el presidente entrante, Abelardo De La Espriella, y el mandatario saliente, Gustavo Petro, antes del 7 de agosto o incluso ese día, cuando comienza a funcionar el nuevo gobierno.



La molestia del Gobierno entrante tiene que ver con la denuncia de una cascada de contratos en el ICBF, en Aerocivil, en Supernotariado, en Mindefensa y en otras entidades, ante lo cual el Gobierno saliente se defiende alegando que no hay irregularidades y que ellos siguen en el poder.

De manera paralela, el gobierno entrante sigue en la tarea de confeccionar su gabinete de ministros: a los nombres de Rodrigo Lara como ministro del Interior y de Miguel Gómez Martínez como ministro de Hacienda, se suma el biólogo marino monteriano Fabio Arjona como nuevo ministro de Ambiente.

A estos nombres se suman los de Iván Cancino como ministro de Justicia y Viviane Morales como nueva ministra de Educación. Pese a que no han sido oficializados, se dan por descontados como nuevos integrantes del gabinete ministerial.