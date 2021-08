Es momento de adaptarse a lo digital: aceptemos el reto de las lógicas modernas

Al principio se me hizo muy difícil adaptarme a las actividades digitales. Me hacía falta la presencia y el contacto físico con los demás. Me costaba estar frente a las pantallas para trabajar, estudiar, comprar, incluso para encontrarme con amigos, pero la verdad, cada vez más le voy encontrando sus beneficios a estas nuevas formas de ser y estar en conexión con los otros.

Me he dejado retar para aprender de esas lógicas tan modernas que me permiten ser habitante del planeta en este momento tan peculiar.

En mi experiencia, no solo han sido las conferencias digitales, en las que he tratado de mantener el ambiente agradable con los que me escuchan y hacer algunos ejercicios que los mantengan metidos en la dinámica de la charla, sino que también he tenido la oportunidad de gozarme momentos de música, literatura y diálogos con amigos con los que compartimos aficiones. Hay que decir que en las conferencias he podido tener muchas más personas que en vivo, y de hecho, muchas de ellas participan desde lugares a los que no hubiera podido ir físicamente.

Entiendo que para nosotros, los que hemos sido educados en otras rutinas, la virtualidad puede tornarse aburridora y no permitirnos buenos niveles de atención, pero creo que tenemos que centrarnos en todos los beneficios que nos proporciona, para que la podamos gozar y usar adecuadamente.

Por ejemplo, la Feria Internacional del Libro, en su edición 33, que se está realizando en estos días, y que tiene como invitado a Suecia, nos está brindando la posibilidad de acceder a cerca de 600 eventos digitales, en los que participarán aproximadamente 400 autores nacionales e internacionales en cinco principales frentes: niños y niñas, jóvenes, cultura, literario y profesionales.

No podemos dejarnos ganar de la nostalgia causada por el olor y la textura de los libros en físico y del poder encontrarnos con autores que conocemos por las frases de sus escritos. Es necesario encontrar motivos para gozarnos estas experiencias.

Publicidad

De hecho, estoy feliz buscando la mejor manera de hacer que mi participación mañana jueves, a las 6:00 de la tarde, sea una gran experiencia. No es posible soslayar lo digital, la pandemia nos aceleró su constante presencia en nuestra vida. Tenemos que disfrutar el poder estar en casa, en ropa cómoda, sin los tumultos, gozando las actividades digitales. Es el momento de adaptarse, so pena de tener el fin de los dinosaurios.

Escuche la reflexión de Alberto Linero en Mañanas BLU: