La palabra cáncer genera emociones difíciles de manejar en los seres humanos: miedo, angustia, tristeza, recuerdos desagradables, y más. Y es que ella hace presente una enfermedad que en el 2020 ocasionó la muerte de 10 millones de personas aproximadamente, de los 19 millones que fueron diagnosticadas. De hecho, en Colombia es la segunda causa de mortalidad. En el 2019 fallecieron 47.710 personas por cáncer frente a 59.768 por Covid.

Muchos tenemos en nuestro entorno a alguien que ha padecido o ha muerto de esta terrible enfermedad. Particularmente no sólo pienso en la muerte de mi abuela Cleotilde por un cáncer de útero, sino que en el ejercicio ministerial acompañé a muchas personas y familias víctimas de ella. Por eso me llamó la atención un estudio publicado en la revista The Lancet en el que se explica que el tabaco y el alcohol son las causas principales de cáncer en el mundo. De hecho, se atribuye al tabaco el 33,9 % de los casos por factor de riesgo determinado, seguido por el alcohol con 7,4 %, lo cual genera inmediatamente unas actitudes preventivas. Sabiendo que las medidas de prevención no son suficientes, pues la otra mitad de los casos no se dan por un factor en específico.

Lo que me lleva a recordarles que es necesario estar muy atentos a la salud y hacernos los exámenes correspondientes, porque siempre se tiene mayor posibilidad de respuesta si se logra diagnosticar tempranamente. El autocuidado es fundamental para ser feliz, nadie te va a cuidar si tú no lo haces, teniendo siempre conciencia de que eres un ser frágil y vulnerable por constitución.

Lo otro es disfrutar la vida en medio de comportamientos responsables consigo mismo y con los demás. Es necesario acabar con el mito de que una vida saludable tiene que ser aburrida.

Divertirse forma parte de las actividades de las personas sanas, pero siempre teniendo claro que no podemos dejar que estas actividades sean fuente de riesgo. Animemos a aquellos con quienes compartimos la vida y tienen esta enfermedad, seguro podrán estar sanos; y a sus familiares, que los acompañen y les den todo el amor posible.