Es tu decisión ahogarte en el charco de tu amargura o superar lo adverso

Para determinar el ganador de la medalla olímpica en los 100 metros planos se requirieron varios minutos de análisis.

La llegada fue muy reñida entre el jamaiquino Kishane Thompson y el estadounidense Noah Lyles, ambos registraron un tiempo de 9,72 segundos. Sin embargo, según el 'photo finish', Lyles cruzó la meta 5 milésimas de segundo antes que Thompson. Más allá de la impresionante carrera, lo que más me llamó la atención fue el mensaje que el locuaz y orgulloso atleta estadounidense compartió en su cuenta de X: “Tengo asma, alergias, dislexia, ansiedad y depresión... pero eso no define lo que puedes llegar a ser”. Esta expresión se convierte en un poderoso mensaje de superación para muchas personas. No son las limitaciones las que nos definen, sino lo que decidimos hacer con las capacidades y habilidades que tenemos.

Ante la adversidad, siempre tenemos la opción de declararnos vencidos e incapaces de construir un proyecto de vida emocionante. Pero también tenemos la posibilidad de creer en nosotros mismos, afianzarnos en nuestros dones y establecer un plan de acción que nos lleve a conquistar los sueños que hemos construido desde la realidad. Sé que muchos prefieren esperar lástima de los demás, rumiar su frustración y creer que cuanto más amargados son, más coherentes son con su destino. Sin embargo, experiencias como la de este atleta, con gran autoestima y encendido verbo, nos demuestran que también es posible rebelarse contra las circunstancias y dar lo mejor de sí para encontrar sentido y satisfacción en lo que hacemos.

Nadie dirá que es fácil o que se logra con un simple chasquido de dedos. Seguramente habrá que dar todo de sí, con firmeza, disciplina, talento, constancia y motivación. Es una decisión personal con qué actitud enfrentamos nuestra realidad. Como bien dijo Viktor Frankl: “Al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa: la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino”.

Entonces, esa decisión es tuya: si decides ahogarte en el charco de tu amargura ante tantas limitaciones, o si te motivas a salir adelante, superando todo lo adverso.