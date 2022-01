La señora me mira y con dejo de desprecio dice: “estos jóvenes, hoy no quieren estudiar nada serio, como ciencia, medicina o ingeniería; sólo hacer videos en las redes y graduarse de influencers”.

Me sonrío y le digo que no es así, que son muchos los bachilleres que se están preparando para ser grandes científicos, para ejercer profesiones y oficios con idoneidad.

Entiendo el comentario de la señora, en el proceso de crianza una de las tantas preocupaciones de los tutores es qué carrera van a estudiar sus hijos.

La brecha generacional hace que muchos padres de familia no comprendan todos los cambios vertiginosos que la tecnología está causando en las metodologías de estudio, en el amplio abanico de carreras y en la multiplicidad de ámbitos en los que se aplican esos conocimientos.

Por eso, creo que lo importante es acompañar a los jóvenes dialogando con ellos, tratando de ayudarles a ser conscientes de sus habilidades y capacidades, tener claras las necesidades de la sociedad y orientarlos desde allí a tomar la mejor decisión de cómo quieren desarrollar su carrera profesional, lo que incluye elegir que carrera estudiar y bajo que modalidad van a hacerlo. Sabiendo que lo que está en juego es la felicidad, que va más allá del éxito económico y del prestigio.

En ese contexto encuentro el ranking de las carreras que tendrán mayor demanda según la revista Forbes, para los próximos años: Cuidado de la salud, consecuencia de lo vivido en la pandemia. Tecnologías de la información, desarrolladores de software para un mundo cada vez más virtual. Gestión de la cadena de suministro y Gestión financiera, Actuarial y estadística como base para el análisis de datos, campos que se espera crezcan hasta un 15% en los próximos años.

Creo que como tutores, profesores y padres de familia tenemos que ir más allá de un hacer un seguimiento vocacional. Hay que apoyar a los estudiantes a encontrar esa intersección ideal entre lo que los inspira, para lo que son buenos y lo que le aporta a la sociedad. Buscamos profesionales felices, todo desde el diálogo nunca desde la imposición.

