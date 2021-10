Hacer ejercicio no solo es moda ni para vernos bellos: es el camino a la buena salud y ser felices

El sedentarismo y el confort humano tienen consecuencias muy serias para nuestra salud. Harari, el historiador israelí, cree que el ser humano, en la medida en la que era nómada, vivía más sano, porque quemaba las calorías correspondientes; pero hoy, el ser humano se enfrenta a la situación de tener una vida más confortable -lo cual es bueno-, pero es una vida en la que no hace ejercicio físico.

Eso lo lleva directamente a tener estilos de vida llenos de inconvenientes en la salud. Infortunadamente, pareciera que todo lo que se hace de ejercicio físico, es consecuencia de una influencia estética, de gente que quiere estar bella y que hace todo un culto a su cuerpo: tener las abdominales marcadas, mostrar los bíceps, entre muchas otras cosas.

Sin embargo, hay que tener claro que el tema va mucho más allá, de hecho, unos investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston, realizaron un estudio sin antecedentes sobre ejercicio y estado físico, en el que se evidenció la necesidad que tenemos de apartarnos de los estilos de vida sedentarios, y de empezar a realizar ejercicio físico, en especial ejercicio intenso, el cual según el estudio, es tres veces más efectivo para mantener un estado físico sano, que el simple hecho de caminar –aunque este también ayude-.

Creo que con la pandemia, fue mucho más fácil vivir sedentariamente, por eso hay que tomar conciencia y entender que es un tema de salud que requiere un esfuerzo. No se trata simplemente de tener el mejor cuerpo, ni de posar como el que más hace ejercicio, o hacerlo simplemente porque está “de moda”, sino de realizarlo para asegurar una vida más feliz.

Conozco a muchos que no van al gimnasio, porque les da pena estar en medio de la gente que ya lleva mucho más tiempo, lo cual me parece una equivocación, ya que estos lugares no son pistas de competencia, sino que deben convertirse en los espacios propicios para darle vida al cuerpo. Yo por mi parte seguiré haciendo ejercicio, e invito a quienes no se han atrevido a probarlo. No olvidemos: es un tema de salud.

Escuche la reflexión de Alberto Linero en Mañanas BLU: