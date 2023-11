"Hay algunas batallas que ganamos ignorándolas": reflexión de Alberto Linero

Una frase de Shakira en medio de sus líos con la hacienda española me parece interesante porque expresa una actitud que todos tendríamos que asumir para enfrentar nuestras dificultades diarias si queremos ser felices. Ella dijo: “Tengo que escoger mis batallas”. Y sí, hasta en eso hay que establecer prioridades.

A veces, nos dejamos arrastrar por las adversidades y pretendemos pelear con todas al tiempo. Lo cual no sólo hace que no respondamos con eficiencia a cada una, sino que malgastemos nuestros recursos. Es más, algunas batallas simplemente no las damos porque ganamos más ignorándolas. Estoy pensando en personas que se enfrentan a una enfermedad de cualquier tipo, pero a la vez tienen dificultades de pareja y algunas situaciones complejas en el trabajo. Te aseguro que no se puede con las tres al tiempo, hay que establecer cuáles son las más importantes y enfrentarlas con la inteligencia, firmeza de carácter, gestión de emociones y sinergias necesarias. No se trata de tener miedo, ni ser cobarde, se trata de no perderse en el torbellino de emociones que cada situación genera y saber establecer un plan de acción para cada una.

Se requiere mucho sentido común y buen manejo del orgullo que a veces es muy mal consejero. Por momentos creemos que dejamos de ser lo que somos si nos mostramos indiferentes ante alguna provocación o invitación a batallar.

Para escoger las batallas algunos criterios pueden ser: ¿son fundamentales en la realización de nuestro proyecto de vida? ¿Qué urgencia tienen? ¿Cuáles son las consecuencias que podrían tener en la vida cotidiana? ¿Cuál es la importancia de las personas que las proponen?

Publicidad

En una época en la que a través de la maraña de las redes sociales tantas personas buscan trabar con nosotros una disputa, vale la pena saber elegir, para no descentrarnos de lo fundamental; pero también por lo que decía Borges: “Hay que tener cuidado al elegir a los enemigos porque uno termina pareciéndose a ellos.”