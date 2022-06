Honrar a los padres: agradezcamos todo lo que han hecho, cuidémoslos y dediquémosles tiempo

La cantante barranquillera Shakira publicó un vídeo en el que la vemos con su padre, quien sufrió hace poco una importante caída y tuvo que ser recluido en el hospital, practicando un ejercicio que sirve para la estimulación cognitiva, que consiste en sostener unos carteles con palabras escritas en ellos y mientras en el video ella va pasándolos, él lee cada uno.

Ella decía exactamente: “Con mi papá de alta, ya en casa y en el camino ascendente, ayudándole con su estimulación cognitiva después del traumatismo. Gracias a todos por arroparnos con su inmenso cariño”.

Publicidad

El vídeo me hizo recordar esa ley de la vida que hace que quienes fuimos cuidados por nuestros padres, en su ancianidad tengamos que cuidarlos con cariño. Una sociedad que desprecia a los mayores y que cree que son un encarte; en la que no queda mucho tiempo para estar con los que se ama, ya que el tiempo se gasta en producir los recursos para la vida; en la que hay mucho desagradecimiento y las personas olvidan todo lo que han recibido de los otros, tiene que detenerse y entender que la ancianidad no es una etapa condicional, sino una realidad que nos llegará a todos.

A su vez, se hace necesario que los hijos jóvenes entiendan que una manera de agradecer todo lo hecho por los padres es cuidarlos y dedicarles tiempo. No porque sea un mandamiento o porque alguien lo diga, sino porque es la manera de mostrar la buena condición de la que están hechos. También es una invitación a que los padres procuren construir una relación sana y constructiva con los hijos, que permita que estos entiendan lo valiosa que es su presencia en la vida de ellos.

Algunos son muy buenos trabajadores y exitosos en sus proyectos, pero descuidan las relaciones familiares que son el contexto desde el que se construye la felicidad. Al ver el vídeo de Shakira, pensé en la relación con mi padre, a quien cuidé con todo el cariño posible y de quien todavía hoy sufro su ausencia. Lamento que algunos que los tienen vivos, no los valoren.