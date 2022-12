Los cinco años de Mañanas BLU, columna de Aurelio Suárez

El 6 de septiembre se cumplen cinco años de la primera emisión de #MañanasBLU en la naciente cadena radial Blu Radio. El programa se montó con base en la premisa de que todo el mundo tiene acceso y hasta por distintos canales a la información. No obstante, el quid del asunto estaba en el interés, y en algunos casos en la necesidad, que la población tiene de analizar y evaluar las noticias.



Bajo la dirección del periodista Néstor Morales y con Felipe Zuleta, un grupo de jóvenes colegas suyos, reporteros y productores acordó brindar a los oyentes las distintas “voces” y los diversos “sonidos” en los que se plasman los hechos más relevantes.



El ensayo se complementó con un conjunto de personas, de diferentes concepciones, que en este periodo hemos contribuido, ya no con el tradicional juego de voces radiales, sino con uno de opiniones que barre el espectro general de disímiles vertientes del pensamiento en el concierto nacional. Se creó una suerte de nuevo y raro oficio: el de panelista.



El reto estaba en abrirse paso en el medio con ese formato alternativo frente a cadenas de radio con décadas de existencia y con un tamaño varias veces superior en personal, recursos y emisoras regadas por el territorio colombiano.



El esfuerzo cotidiano ha consistido en estructurar criterios, lo que exige abordar con profundidad y síntesis cada tema y documentarlo. Los panelistas nos centramos en los comentarios a fin de colaborar en la formación de la opinión oyente desde cada punto de vista sin censuras. El papel es, pese a eventuales acuerdos, presentar con coherencia el pensamiento propio. #MañanasBLU ha enriquecido además sus emisiones interactuando con las redes sociales donde las personas manifiestan lo que tienen a bien acerca de los asuntos tratados o de lo expuesto por los panelistas. A unos les parece que, según sus afinidades, hay opiniones que no tienen suficiente espacio y a otros que les dan demasiado.



Esto ha sido parte también de las polarizaciones que vive el país y de la dureza de los sucesos en este quinquenio: crisis económica; procesos de terminación de conflictos armados; movilizaciones sociales; elecciones presidenciales, de Congreso y locales con las respectivas evaluaciones de los gobernantes elegidos; y, en medio, la indignante corrupción y la dificultosa ruta que atraviesan los derechos de las minorías. Son fenómenos que, entre otros, han coincidido en estos años de #MañanasBLU.





Algunos nos hemos equivocado y hemos rectificado, apenas humano. Por lo pronto, aun con todas las críticas, incluidas las justas, que hay muchas, considero que el aporte básico ha sido mostrar cómo sí hay lugar para tratar las contradicciones de manera civilizada sin traspasarlas a la animadversión personal conservando la amistad social, a pesar de debates agudos o tonos elevados en ocasiones o de superposiciones en los diálogos, este es el mayor valor agregado.



Si algo se ha hecho en esa dirección, se justifica el tiempo dedicado y el empeño puesto. Y no se hacen surcos en el desierto: el creciente aumento de oyentes que se registra en las respectivas mediciones es testimonio de que a los colombianos les gusta debatir las problemáticas, y con vehemencia, si se quiere, pero que también desean formarse y avanzar en la idea de no matarse ni agredirse por ello, hacerlo de manera civilizada, algo muy significativo en la imperfecta democracia que por múltiples y discutibles razones hoy nos rige.





Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.

Publicidad