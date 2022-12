Me declaro feminista, creo que Dios también es mujer: padre Linero

Ya no recuerdo cuantas veces les he contado que me crié en una cultura machista, pero que la vida me ha hecho descubrir la maravilla de una vida en igualdad, hoy puedo decir que estoy caminando en la ruta del feminismo.

Por eso me ha emocionado que, en los últimos días, muchas cuentas en Instagram se han visto invadidos por imágenes en blanco y negro de mujeres, tanto famosas como desconocidas. Se replicó rápidamente, gracias a los mensajes internos en los que se hacía una invitación a la sororidad, a la unión, a la fuerza a eso que potenciar el alma creadora de cada mujer. La propuesta se viralizó con #RetoAceptado.

También por estos días se hizo libro ilustrado, la iniciativa de la periodista Ana María Mesa, '#ComoHombres' tendencia viral en marzo de este año, en la misma se ponía, en términos masculinos, todas las expresiones, ridículas, violentes y machistas que los hombres decimos contra las mujeres, por ejemplo: “Si usted no sabe lavar y planchar no sirve como hombre”. “Dile a tu esposo que deje de trabajar para que cuide a los niños, no te vas a poner a hacer cosas de hombres”.

También empieza a ser viral la iniciativa Mascarilla Bloom en el que se destacaba una mascarilla de menstruación, para lo cual se creó un filtro para Instagram. Las personas que apoyan la idea lo usan participando en esta lucha para romper tabúes sobre este evento natural .

Todas estas tendencias de redes son expresión de una lucha justa y necesaria que hacen las mujeres por la equidad de género. Vivimos en un mundo patriarcal que se niega a reconocer cómo sus esquemas mentales, estéticos, laborales y sociales machistas mata y hace mucho daño; por eso no es de extrañar que se critiquen las iniciativas feministas que busquen hacernos entender que no podemos seguir viviendo como hasta hoy, generando esas dinámicas de sometimiento y subordinación desde el varón.

Desde mi reconocido pasado machista, todos los días hago esfuerzos serios y claros por abandonar esos esquemas mentales, esas prácticas cotidianas y esas expresiones sexistas. No es fácil por lo arraigado que están en mi ser, pero soy consciente del daño que hacen y me esfuerzo con todas mis ganas para lograr desaprender.

Creo en la equidad de género. No me siento superior a ninguna mujer ni a ningún otro ser humano. Estoy dispuesto a construir relaciones en las que tener tal o cual genital no sea importante.

Quiero desde mi rol en esta sociedad aportar para que cada día el mundo sea menos hostil para las mujeres y ellas tengan las mismas posibilidades que tenemos nosotros los varones. Hoy quiero declararme feminista. Además, desde una perspectiva teológica, ya que creo que Dios también es mujer.

