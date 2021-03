Mi primera vez después de la pandemia: estuve nervioso, pero me emocioné

Lo habíamos leído en las páginas de nuestra historia, se nos contaba en relatos fantasiosos de películas, lo predijeron algunos gurús, pero se nos hacía imposible vivir una pandemia en pleno siglo XXI; y como la realidad siempre supera cualquier creación de la ficción, hoy ya tenemos un año viviendo esta situación. En mi caso, 365 días en los que mis dinámicas de trabajo cambiaron, 12 meses sin ir a la cabina de BLU Radio.

Ha habido todo tipo de cambios en nuestras rutinas diarias, mucho dolor por los que este virus ha matado y tristeza por no ver con la cercanía que quisiéramos a los que amamos. Afortunadamente, con el inicio de la vacunación comenzamos a presenciar el final de toda esta experiencia, pero hay que tener presente lo que dijo ayer Michael Ryan, director de emergencias de la OMS, quién señaló qué: “Sería muy prematuro y diría carente de realismo, pensar que vamos a terminar con el virus para fines de año… Pero pienso que con lo que sí podemos terminar, si somos inteligentes, es con las hospitalizaciones, las muertes y la tragedia que trae esta pandemia…el objetivo de la Organización Mundial de la Salud es bajar los niveles de contagio de coronavirus, ayudar a prevenir la emergencia de variantes y reducir también las cifras de las personas que se enferman”, cierro cita. Lo que significa que la pandemia no se ha ido.

Este fin de semana, por ejemplo, después de mucho tiempo volví a un restaurante. Fue toda una experiencia. Tengo que decir que me gustan mucho, porque desde mi infancia tienen un sentido de fiesta, de día especial que me emociona.

Estuve nervioso, casi como si fuera mi primera vez en la vida en un lugar así. Fui muy estricto con las medidas de bioseguridad, pero quedé con la impresión de que no todos fueron tan cumplidos y eso me asustó. Si algo ha quedado más claro todavía con la pandemia, es que la interdependencia nos define las relaciones; podemos cuidarnos, pero si no lo hace una de las personas con las que nos relacionamos, corremos el riesgo de infectarnos.

Entiendo que no podemos volvernos paranoicos y vivir del miedo, y podemos estar seguros que hemos dado un paso grande hacia el fin de la pandemia, pero todavía no ha acabado y tenemos que ser muy precavidos. La esperanza debe ser un motivo para cuidarnos, nunca para volvernos irresponsables.

