Múltiples movimientos políticos a cuatro días de las elecciones presidenciales

A cuatro días de las elecciones presidenciales, todo está listo para la segunda vuelta en la que se definirá quién será el nuevo presidente de la República.

Tanto Iván Cepeda como Abelardo De La Espriella siguen buscando captar nuevos votantes, por medio de actividades distintas: mientras Cepeda se reúne con viejos militantes de la izquierda democrática y con intelectuales que oficializan el apoyo a su campaña, De La Espriella ha concentrado sus esfuerzos en afianzar su discurso en múltiples entrevistas.

Uno de los temas gruesos que hay sobre la mesa es una eventual Asamblea Nacional Constituyente: Iván Cepeda intenta ahuyentar los fantasmas sobre esa posibilidad en caso de que sea elegido el próximo domingo, argumentando que con un gran acuerdo político y social, no sería necesaria, mientras que De La Espriella en entrevista en Blu es tajante cerrando la puerta a esa posibilidad.

Este martes, el gobierno nacional, las fuerzas militares y el poder electoral anticiparon la instalación del puesto de mando unificado para garantizar el normal desarrollo de la segunda vuelta presidencial, en medio de las tensiones crecientes, sumado a las denuncias, sin sustento, de un posible fraude, y a las denuncias de constreñimiento electoral por parte de grupos armados en varias zonas del país.



El Registrador Nacional de nuevo hizo un llamado a que se respeten los resultados de las elecciones del próximo domingo, mientras que el comandante de las Fuerzas Militares insistió en que todos los hombres y mujeres bajo su mando, trabajarán en defensa de la Constitución.

El ambiente electoral se ha visto enrarecido por algunas declaraciones de líderes políticos de la izquierda, como Carlos Carrillo y Gustavo Bolívar, quienes han dicho recientemente que vendría un estallido social si gana Abelardo De La Espriella.

Capítulo aparte merecen decisiones judiciales relacionadas con la campaña: un Juez de Medellín dictó medida cautelares y le ordenó al presidente Gustavo Petro no hacer política electoral en sus redes y la Comisión de Disciplina judicial abrió investigación al magistrado Rafael Chavarro, quien había ordenado la suspensión del uso de bandera y slogans por parte de la campaña de Abelardo De La Espriella.