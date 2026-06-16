No se permitirán bloqueos en el Valle de cara a la segunda vuelta presidencial: gobernadora

Las autoridades en el Valle del Cauca, intensificaron sus llamados a la calma, el respeto por la democracia y la preservación del orden público durante la jornada electoral que se llevará acabo el proximo 21 de junio. Desde el departamento, la gobernadora Dilian Francisca Toro, lanzó una advertencia frente a cualquier intento de alterar la tranquilidad ciudadana mediante actos de violencia o vandalismo. La mandataria reiteró que el derecho a la protesta pacífica está plenamente garantizado, pero subrayó que no se permitirá que hechos que afecten la seguridad o la infraestructura pública sean utilizados como mecanismos de presión .

“No permitiremos que, bajo ninguna bandera política, se instigue a la destrucción, al caos o al miedo, ni que se pretenda acabar en un instante con lo que los caleños y vallecaucanos hemos construido durante estos años de esfuerzo, de trabajo y de sacrificio. Frente a quienes promueven esas acciones, actuaremos con toda la firmeza de la ley y no dudaremos en denunciarlos. Ninguna diferencia política puede estar por encima de la vida, de la tranquilidad de nuestras familias, ni el futuro de nuestra región”, dijo Toro

El pronunciamiento se suma a las medidas anunciadas por el alcalde de Cali, Alejandro Eder, quien tras un reciente consejo de seguridad confirmó el fortalecimiento de los dispositivos de vigilancia y prevención en la capital vallecaucana. Entre las acciones contempladas figura la entrega de recompensas a quienes suministren información que permita anticipar o identificar posibles responsables de desórdenes o actos vandálicos.

Como parte del plan de seguridad dispuesto para las elecciones, las autoridades informaron que más de 7.000 integrantes de la fuerza pública estarán desplegados en Cali. El dispositivo estará conformado por 4.000 uniformados de la Policía Nacional y 3.000 soldados del Ejército, quienes contarán con el apoyo de vehículos blindados y equipos especializados para responder ante cualquier eventualidad.