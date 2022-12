No basta con quejarnos, aportémosle a Bogotá: padre Linero

Bogotá nos acoge a todos, no importa de qué parte del país vengamos . Es nuestra ciudad.

Recibo la propuesta que anunció la alcaldesa, para invitarnos a los 2.600.000 contribuyentes de la capital, a través de una carta junto al recibo del predial, para que aportemos un 10 % de ese impuesto para destinar un presupuesto para seguridad.

Publicidad

De acuerdo con la alcaldesa, si el contribuyente acepta hacer este pago podrá manifestar si quiere que su dinero se destine a una Policía exclusiva para brindar seguridad en TransMilenio. Ella nos dice que con esta propuesta se espera un recaudo de 7.000 millones de pesos.

Es una manera concreta de confiar en la labor que está haciendo la alcaldesa. La palabra ahí es confianza, pero también de comprometernos con resolver una situación tan compleja como la de la seguridad.

Cuando se tiene confianza en que el dinero va a ser bien usado y no se va a perder en las intríngulis de la corrupción, seguro estamos dispuestos a contribuir.

Publicidad

Vea aquí: Desde Concejo de Bogotá alertan por billonario riesgo si no se ejecutan obras en 2020

No basta con quejarnos, con exigir soluciones, sino también ser parte de esa solución. No es obligatorio, pero sí una manera de mostrar nuestro compromiso con una ciudad que nos acoge. Por lo menos, yo contribuiré desde nuestras posibilidades, pues pienso que debemos hacer parte de la solución y no de los problemas.

Publicidad

Escuche la columna del padre Linero en Mañanas BLU: