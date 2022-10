Preparémonos para nuestra primera vez: opinión del padre Linero

Por mi decisión de vivir la vida de otra manera, he debido tener muchas primeras veces. Eso me ha hecho valorar todas las situaciones que a diario tenemos cotidianamente y que no revisamos con mucha seriedad y tranquilidad. De alguna manera esto me ha enseñado que no podemos vivir en automático, sino siendo conscientes de cada paso que damos.

Ser conscientes de las primeras veces que vamos teniendo. Por ejemplo, las primeras veces de la humanidad: el primer vuelo humano o el primer hombre que pisó la luna.

Este viernes, Carlos Queiroz tuvo su primera vez como director técnico de la Selección Colombia mayores, en un partido que se ganó contra Japón 1-0.

Creo que vale la pena plantear qué se requiere para la primera vez. Sin duda hay cinco elementos que ayudan a entenderlo. Uno, reconocer la historia, siempre hay un contexto, un ayer que enseña y que da pistas; dos, planeación; tres, decisión y carácter; cuatro, paciencia; y cinco, una constante evaluación.

