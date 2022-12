Sanar heridas y cerrar ciclos, la enseñanza de las víctimas de Bojayá: opinión del padre Linero

Es necesario cerrar ciclos, por muy dolorosos y tristes que sean, tenemos que aprender a cerrarlos. En el caso de la pérdida de seres que amamos, es necesario cerrarlos con una experiencia espiritual, de gran fuerza simbólica, que nos ayude a sostenernos en medio del dolor. Ese es el sentido de lo que este lunes se vivió en Bojayá, cuando regresaron los restos en cofres blancos y marrones al templo San Pablo apóstol.

Después de 17 años esta comunidad de nuestro Chocó puede terminar de despedir a sus muertos más recordados. Son 79 víctimas, incluidos 45 niños, de un cilindro bomba que lanzó la guerrilla de las Farc contra la iglesia donde se refugiaban algunos habitantes de combates contra los paramilitares.

Serán ocho días de ritos que culminarán con un entierro colectivo el próximo 28 de noviembre. Los restos, que recién pudieron ser identificados plenamente, fueron entregados a las familias después de ser exhumados en 2017.

No seamos indiferentes ante los que sufren. En este tipo de acontecimientos, tres realidades se entrecruzan. Uno, la necesidad de cerrar ciclos para poder seguir construyendo la vida; dos, la memoria, porque no se pueden olvidar nuestros muertos, no se pueden olvidar las circunstancias que lo ocasionan, porque así es como nos comprometemos a que no vuelvan a suceder; y tres, el compromiso por generar las condiciones sociales de equidad necesarias para que estas personas puedan tener un verdadero desarrollo.

