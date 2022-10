Ser felices depende más del ser que del tener: opinión del padre Linero

Escuchamos una y otra vez noticias que muestran la crisis de los valores, en la que nuestra sociedad está. Sobre todo, el valor de la honestidad. Escuchamos decir que ‘todos tienen su precio’. Es más, hay algunos que dicen: ‘si esta persona es honesta es porque no le han hecho una buena propuesta’. Es como si todo estuviera supeditado al poder del dinero.



La verdad es que todos queremos tener posibilidades económicas para resolver nuestros proyectos, pero hay algo que no podemos olvidar: que estas oportunidades deben ser fruto del trabajo y del esfuerzo denodado. Sin embargo, esto parece una caricatura porque el narcotráfico con su poder inconmensurable nos ha hecho creer que se puede ser rico rápida y fácilmente.



En este contexto leo la noticia del futbolista Jhon Viáfara, quien llegó a ser nombrado por la Conmebol como mejor jugador de América. Este martes, el deportista fue capturado con fines de extradición por solicitud de una corte de los Estados Unidos.



La felicidad no se puede quedar atrapada en los indicadores económicos, sino que debe trascender las maneras como nos relacionamos con los demás, como gozamos y cuidamos la casa común, como disfrutamos de la cotidianidad aceptándonos y valorándonos tal cual somos.



Mientras que la felicidad signifique simplemente acumular dinero, tendremos situaciones como las de Viáfara y todas las noticias de corrupción que a diario escuchamos.



Ser felices depende más del ser que del tener. Solo si somos más sencillos y simples podremos disfrutar lo que la vida nos da y lograr nuestros sueños para, así, ser felices de verdad.



