Sneyder Pinilla: “Nos torcimos, me avergüenzo y quiero reparar, pero me quieren silenciar”

Este martes, 21 de mayo, apareció en un video Sneyder Pinilla, principal testigo en el escándalo de corrupción de la UNGRD, desde que recibió su esquema de seguridad por parte de la Fiscalía. Allí afirmó seguir comprometido con entregar toda la verdad acerca del escándalo que rodea a varios funcionarios de la Unidad del Riesgo y del Congreso que se han conocido tras revelarse la matriz de colaboración con la que Pinilla pretende acogerse a un principio de oportunidad.

“Sea lo primero decir que todas mis afirmaciones son ciertas tengo pruebas y la razón está de mi lado porque estoy diciendo la verdad si por cualquier razón de interpretación cualquier persona comete una imprecisión que hasta el momento se conoce, es algo que se sale de mi resorte y simplemente hace parte del debate público nacional, pero las pruebas son pruebas y en mi caso las tengo”.

Por otra parte, Pinilla señaló que hay un intento para silenciarlo y que sea capturado “Quiero advertir que me quieren silenciar con una captura para amordazarme para ultrajarme, existen muchos intereses de poderosos de meterme en una celda para intimidarme y evitar que pueda contar la verdad espero que no se vengan venganzas en contra mía por eso quiero reiterar la protección de mi hijo, pues, es la vida la de él que en este momento corren alto riesgo y hasta el momento esa solicitud no ha sido resuelto.

Sobre este último asunto dice el exsubdirector de la unidad que si le llega a pasar algo responsabiliza a las personas que están en la matriz de colaboración, entre ellos quien era su jefe, Olmedo López. “Me enteré de varios momentos claves y fui yo quien se reunió con varios protagonistas de la vida pública nacional para entregar las preventas, porque nos torcimos y sigo insistiendo que debo decir toda la verdad porque me avergüenzo de lo que hicimos y quiero reparar el daño para poder ver a mi familia de frente y en el futuro decirles que de los errores se aprende y se puede salir adelante pero haciendo las cosas bien”.