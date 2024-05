Si la soledad está causando un gran malestar lo mejor es buscar ayuda profesional

Tengo esa sensación de no importarle a nadie, de no pertenecer a ningún lado… estoy conectada con muchas personas, pero siento un vacío interior que me hace sentirme sola. Con esas palabras, esa señora mayor me expresaba su estado emocional en ese instante. Conversé con ella, le di algunas pautas, pero le pedí que hablara pronto con un profesional de la psicología si la soledad.

Su situación no es de extrañar, ya que una encuesta de finales del año pasado, realizada por Meta Gallup, indicaba que 1 de cada 4 personas en el mundo se siente sola. En Colombia, según datos del Dane, más del 30% de los adultos mayores viven solos, es decir, aproximadamente unos 2 millones de personas.

Esta soledad ha tenido graves consecuencias, siendo la causa de que aproximadamente el 60% de los adultos mayores sufra de depresión, el 23% padezca de ansiedad y el 15% experimente miedo o pánico, lo que también genera problemas de sueño. Es tal la situación que la OMS creó una comisión para abordar el problema y encontrar soluciones hasta epidemia de soledad.

Es probable que algunos de los que nos escuchen se sientan solos. ¿Qué hacer? Conecta con otras personas: pasa tiempo con amigos y familiares, únete a un club o grupo, haz voluntariado. Habla con alguien: comparte tus sentimientos con un amigo, familiar, terapeuta o consejero. Cuídate: come alimentos saludables, haz ejercicio regularmente, duerme lo suficiente y practica técnicas de relajación. Haz algo que te guste: dedica tiempo a tus pasatiempos o intereses. Busca ayuda profesional: si la soledad te está causando un gran malestar, busca ayuda profesional de un terapeuta o consejero.

Publicidad

También hay que tener claro que muchas veces se requieren espacios de soledad, eso que algunos llaman solitariedad: un estado voluntario de serenidad, distancia de otros para conectar con uno mismo y tratar de conocerse, aceptarse y amarse más. Conectarse con la propia esencia para poder comunicarse y encontrarse con los otros en relaciones sanas. Víctor Hugo decía: "No hay mayor soledad que la de no ser amado por la persona que amas."