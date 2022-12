Tres enseñanzas de Jürgen Klopp, el hombre que cambió la historia del Liverpool

El fútbol con sus estrellas, sus jugadas, sus inmensas cifras económicas y sus espectaculares puestas en escena, se presenta hoy no sólo como un gran negocio, sino como una de las fuentes más grandes de entretenimiento de muchos habitantes del planeta. Por eso, creo que tenemos que ser capaces de mirarlo con ojos atentos y estudiosos, que nos permitan encontrar lecciones para nuestra vida cotidiana.

Ayer se coronó campeón de lal, un gran equipo que hacía 30 años no lograba obtener este título. Y claro, ha sido gran noticia, pero no quiero referirme al tema deportivo, eso lo hace muy bien Tito.

Yo quiero centrarme en las clases de liderazgo que hay en el trabajo que ha realizado su entrenador Jurgen Kloop

Publicidad

. Él es un carismático líder que ha logrado construir un equipo capaz de las mejores hazañas en el campo. En una sociedad dónde notamos falta de liderazgo, se hace necesario entender qué es lo que hace este entrenador.



Propongo 3 características de Kloop que pueden servir de referencia a todos aquellos que quieran liderar sus proyectos de vida y sus equipos de trabajo:

1. Gestiona de la mejor manera el talento y las personalidades del equipo, logrando que todos entiendan que por encima de los lucimientos personales, hay un objetivo común. En épocas de caudillos populistas, entender que la sinergia y la solidaridad son fundamentales para desarrollarnos como sociedad, se impone como una tarea.

2. No cae en la trampa de querer saber de todo y opinar de todo. Recuerdo que al inicio del coronavirus le preguntaron sobre la pandemia, él con humildad y mucha claridad respondió: “Los expertos con conocimiento son los que deben hablar sobre ello y decir: ‘hay que hacer esto o lo otro y las cosas irán bien o no’. Pero no los entrenadores de fútbol. Yo soy un simple tipo que lleva una gorra de béisbol y va mal afeitado”. En estos momentos en los que todos son epidemiólogos, encontrar a un líder que acepta que ese no es su tema, es sin duda inspirador.

3. Es trabajador y estratega, eso se nota en el equipo. Entiende que el triunfo no es mágico sino fruto del trabajo y de la disciplina táctica. Sin esfuerzo, el éxito es un sueño imposible.

Hoy Kloop, el líder, se vuelve ejemplo para nosotros que queremos dirigir nuestra historia.

Publicidad